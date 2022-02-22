Başkan Ergün’e doğum günü kutlamalı karşılama

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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, doğum günü olması nedeniyle çalışma arkadaşları tarafından doğum günü pastası sürpriziyle karşılandı. Sürpriz nedeniyle çalışanlarına teşekkür eden Başkan Ergün, Manisa’ya hizmet etmenin mutluluğu ve huzuruyla nice sağlıklı ve mutlu yıllar geçirilmesi temennisinde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Genel Sekreter Yardımcıları Ali Öztozlu, Ertuğrul Yıldırım, Uğur Başkal, Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Başkan Danışmanları, Daire Başkanları ve Özel Kalem Müdürlüğü personelleri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e, doğum günü olması nedeniyle sürpriz yaptı. Sürpriz karşısında mutluluğunu ifade eden Başkan Ergün, çalışanlarına teşekkür ederek, Manisa’ya hizmet etmenin mutluluğu ve huzuruyla nice sağlıklı ve mutlu yıllar geçirilmesi temennisinde bulundu. Kutlama, günün anısına hatıra fotoğrafları çektirilmesiyle son buldu.

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