Yunusemre Belediyesi Manisa CBÜ yerleşkesini ağaçlandırıyor

Yunusemre Belediyesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Uncubozköy Yerleşkesini ağaçlandırıyor.

Yunusemre Belediyesi, '1 Milyon Fidan Toprakla Buluşuyor' projesi kapsamında Uncubozköy Yerleşkesinde ağaçlandırma ve çevre düzenlemesi yapıyor. Ağaçlandırma kapsamında MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi çevresine fidanlar dikilerek, çevre düzenlemesi yapılacak. Etkinliğe; Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç ve sağlık çalışanları katıldı. Yunusemre Belediyesinin ihtiyaç duydukları her an yanlarında olduğunu dile getiren MCBÜ Rektörü Ahmet Ataç, katkılarından dolayı Belediye Başkanı Çerçi’ye teşekkür etti.

Ataç, burada yaptığı açıklamada, “2 yıllık salgın sürecinin akabinde güzel bir amaçla burada bulunmaktan çok mutluyuz. Hastanemiz üçüncü basamak olarak halkımıza hizmet vermekte. Bu hizmetin yanında görsel bir rahatlık, güzel bir hastane bahçesi oluşturulmasını da önemsiyoruz. Bu noktada daha önce hastanemizde hekim olarak da görev yapmış kıymetli başkanımıza ve değerli ekibine, çevre düzenlemesine, alanın güzelleşmesine katkı sağladıkları için teşekkür ediyorum. Bundan sonra bu tür çalışmaların devam etmesini diliyoruz. Manisalılar her şeyin en güzeline layık. Üniversite olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Başkanımızın da kapısını her çaldığımızda desteğini bizden esirgemiyor” dedi.

Kendisinin de üniversitenin eski bir mensubu olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, çalışmayla yerleşkenin güzelleştirileceğini belirtti. Çalışma hakkında bilgi veren Başkan Çerçi, “Belediye olarak birkaç yıl önce '1 Milyon Fidan Toprakla Buluşuyor' projemizi hayata geçirmiştik. O günden bugüne yüzbinlerce fidanı toprakla buluşturduk. Rektörümüzün talepleri doğrultusunda üniversitemizin gerek ana kampüsü gerekse sağlık kampüsünde ağaçlandırma, yeşil alan oluşturulması, bakım, çiçeklendirme ve sosyal ihtiyaçlarla ilgili çalışmalar yapılmaya gayret gösteriliyor. Şimdi de CBÜ Hafsa Sultan Hastanesi bahçesinde fidan dikme projemizi başlattık. Fidanlarımız büyüdüğünde bölgeye güzel bir manzara katacak. Ben de eski bir üniversite mensubu olarak üniversitemize imkanlarımız ölçüsünde destek vermeye çalışıyorum. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

MCBÜ Rektörü Ataç, konuşmasının ardından Başkan Çerçi’ye desteklerinden dolayı teşekkür belgesi verdi.

