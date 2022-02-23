Alaşehir'de araç kliması kursu açıldı

Manisa'nın Alaşehir İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan Frigorik Araç ve Araç Klima Bakımcısı Kursu ile oto tamir ustaları daha da nitelikli hale gelecek.

Manisa'nın Alaşehir İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Frigorik Araç ve Araç Klima Bakımcısı Kursu açıldı. Teorik ve uygulamalı olarak toplamda 968 saat sürecek eğitimlere 24 oto elektrik ve tamir ustası katıldı. Tesisat ve İklimlendirme Alanı öğretmeni Özgür Türk Tükenmez tarafından verilen kurslar sonunda oto elektrik ve tamir ustaları daha da nitelikli hale gelecek.

Kurslar sayesinde yeni bilgiler öğrendiklerini belirten kursiyer Ali Koca, kurs sonunda da ustalık sınavlarına girebileceklerini söyledi.

Kursiyerlerden Mustafa Kayaslan ise müşterilerine daha verimli iletişim kurabileceğini belirterek "Klima gazının çevreye ne kadar zarar verdiğini öğrendik, bundan sonra daha dikkatli şekilde kullanacağız" dedi.

Öte yandan açılan kursu Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun da ziyaret ederek bilgi aldı. Kursların çok büyük katkı sağlayacağını belirten Kaymakam Uçgun, "Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüzce Meslek edindirme kurslarımıza bir yenisi eklenerek, gençlerimizin ustalık ve usta öğreticilik almasına çok büyük katkı sağlayacak 968 saatlik Frigorifik Araç ve Araç Klima bakımcısı kursu açıldı. 24 Kursiyerimiz aynı zamanda ilçemizde oto tamir ve oto elektrik sektöründe faaliyet gösteren meslek elemanları. Katıldıkları bu kursla araç ve frigorifik araçlara klima montajcısı olarak ustalık belgesi almaya hak kazanacaklardır. İlçemizde eksik olan bu sektöre eleman yetiştirilmiş olacaktır. Zaten arkadaşlarız sanayide kalfa olarak bu mesleği icra ediyorlar. Bizim öğretmenlerimiz de onlara işin teknik yönlerini, yeni teknolojileri öğretiyorlar. Kurs sonunda Alaşehir’in iyi ustaları olacaklar" dedi.

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