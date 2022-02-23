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Manisa’da ‘Motivasyon ve insan ilişkileri’ konulu seminer düzenlendi

İHA

Manisa’da ‘Motivasyon ve insan ilişkileri’ konulu seminer düzenlendi

Şehzadeler Belediyesi, Yazar ve Davranış Dili Uzmanı Aşkım Kapışmak’ın konuşmacı olarak katıldığı “Motivasyon ve İnsan İlişkileri” konulu seminer düzenledi.
Kültür ve sanat programlarıyla alanında uzman isimleri Şehzadeler halkı ile buluşturan Şehzadeler Belediyesi, şubat ayı etkinlikleri kapsamında Yazar ve Davranış Dili Uzmanı Aşkım Kapışmak’ın konuşmacı olarak katıldığı “Motivasyon ve İnsan İlişkileri” konulu seminer düzenledi. İlçe halkının yoğun ilgi gösterdiği programda, Aşkım Kapışmak anlatımlarıyla keyifli anlar yaşattı. Yazar ve Davranış Dili Uzmanı Aşkım Kapışmak interaktif sunumuyla salondakilere hem öğretici hem de eğlenceli anlar yaşattı. Gecenin sonunda Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Songüler, Kapışmak’a keyifli sunumu nedeniyle teşekkür ederek, hediye takdim etti. Songüler “İnsanlarımızın gönlünde önemli bir yer edinen kıymetli Yazar ve Davranış Dili Uzmanı Aşkım Kapışmak’ı Şehzadelerimizde, Manisamızda ağırlamaktan mutluluk duyduk. Güzel, keyifli sunumları için kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.
Etkinliğe Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcıları Atilla Efendioğlu ve Ahmet Songüler, Şehzadeler Belediyesi Meclis Üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

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