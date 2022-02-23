Manisa’da sokak hayvanları doğal yaşam parkında rehabilite edilecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa’da sokak hayvanları doğal yaşam parkında rehabilite edilecek

İHA

Projesini Yunusemre Belediyesi'nin hazırladığı, Yuntdağı bölgesinde hayata geçirilecek Doğal Yaşam Parkı ve Rehabilitasyon Merkezi için çalışmalar başlıyor. Proje için gün sayılırken; Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında toplantı düzenlendi.

Manisa’da sokak hayvanları doğal yaşam parkında rehabilite edilecek

Projesini Yunusemre Belediyesi’nin hazırladığı, Yuntdağı bölgesinde hayata geçirilecek Doğal Yaşam Parkı ve Rehabilitasyon Merkezi için çalışmalar başlıyor. Proje için gün sayılırken; Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında toplantı düzenlendi.
Yaklaşık bir yıldır üzerinde çalışılan Doğal Yaşam Parkı ve Rehabilitasyon Merkezi Projesi başlıyor. Proje öncesi İl Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonunda Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında toplantı düzenlendi. Toplantıda ilçede konut alanlarından uzak, yaklaşık 120 bin metrekarelik alana yapılacak merkez hakkında katılımcılara bilgi verildi, görüş alışverişinde bulunuldu.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Yaşar Karadeniz, projenin önemine atıfta bulundu. Sokak hayvanlarının sadece ilimiz değil ülkemiz genelinde de konuşulması gereken hususlardan biri olduğunu ifade eden Vali Karadeniz, “Bu konuda çözüm arayışına yönelik çalışmalar yapılmış. El birliği ile hem hayvanların kendi doğal hayatlarına uygun ve yaşanabilir ortamda olmalarını sağlamak hem de vatandaşlarımızın şikâyetlerini ortadan kaldırmak gibi iki ortak amaç çerçevesinde ortak bir çözüm geliştirileceğine inanıyorum” dedi.
Projeye destek vermekten mutluluk duyduklarını anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise, “Mevcut hayvan barınağımızın imar planlarını hazırladığımız bugünlerde yeni imar alanında olması nedeniyle bir hayvan bakım evi için yer arama noktasındaydık. Bu anlamda Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ve ekibi bizlere bir alternatif getirdiler. 117 bin metrekarelik bir alan yapılmasıyla ilgili avam projeleri hazırlıkları ve beraber hareket etme noktasında fikir birliği oluşturduk. Seve seve buna katılabileceğimiz belirttik. Hayvan bakım evinde veteriner ve personel gibi işletme giderlerini karşılayabileceğimizi ifade ettik. Burada sadece Yunusemre ve Büyükşehir değil, Şehzadeler Belediyesi’nin de bu kapsam içerisinde olacağı aşikardır. İkinci bir hayvan barınağı yapılması söz konusu olursa yine ortak hareket etme noktasında olacağız. Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu karar gereği üzerimize düşeni elbirliğiyle bütün kurumlarıyla yapacağımızı ve yeni bir alanı Manisamıza kazandıracağımızın müjdesini vermek istiyorum. Buradan destek veren herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Toplantıda konuşan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi burada yaptığı konuşmada proje hakkında bilgi verdi. Başkan Çerçi, “1415 aydır çalışıyoruz. Yaklaşık 117 bin metrekarelik bozuk orman arazisi. Proje ile ilgili süreç 2 ay önce sonuçlandı. Arazinin tahsisi belediyemize geçti. Sözleşmemizi de yaptık. Önemli paydaşlarımızdan biri Manisa Büyükşehir Belediyesi. Projeyi kaymakamlarımıza ve çeşitli kurumlarımıza da anlattık. Onlar da memnuniyetle projenin içerisinde yer alacaklarını ifade ettiler. Valimizin başkanlığında güzel bir çalışma başladı. Biz de diğer hususları tamamladık. Çalışmalarımızı valimize arz ettik. Ortaya güzel bir proje çıktı. Bu projede emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Her hayvan için etolojik ihtiyaçlarına göre yeterli büyüklükte kapalı ve açık bölmeler, ilk kabul bölümü, tehlikeli tür birimi, karantina, hasta bakım, yavrulu anne, hayvan müşahede, kuş evi, kedi evi, mama üretim evi, büyükbaş operasyon bölümü, hayvan oteli, hayvanların bulunduğu birimden ayrı olarak muayene odası, ameliyat odası, bakıcı evi, işçi odası, duş, depo, tuvalet, veteriner hekim odası, kafeterya idare odası ve hayvan mezarlığı bulunuyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Vali Yardımcısı Mustafa Özkaynak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Şehzadeler Belediyesi Başkan Yardımcısı Atilla Efendioğlu, Muradiye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, Manisa Organize Sanayi Bölge Müdürü Funda Karaboran, Ticaret ve Sanayi Odası Başkan V., Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Geriter ve ilgili kurum yetkilileri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manisa’da ‘Motivasyon ve insan ilişkileri’ konulu seminer düzenlendi
YEREL HABERLER Manisa’da ‘Motivasyon ve insan ilişkileri’ konulu ...
Alaşehir'de araç kliması kursu açıldı
YEREL HABERLER Alaşehir'de araç kliması kursu açıldı
Manisa'da haber alınamayan yaşlı çift evlerinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Manisa'da haber alınamayan yaşlı çift evlerinde ölü ...
Salihli'de 'Eros bebek' heykeli ele geçirildi
YEREL HABERLER Salihli'de 'Eros bebek' heykeli ele geçirildi
Din adamları metaverse için hazırlık yapacak Manisa’da gerçekleştirilen 3’üncü Vaaz ve İrşad Çalıştayının sonuç bildirgesi yayımlandı Çalıştayda din adamlarının metaverseye karşı durmak yerine, mecrayı iyi yönde işlevsel kullanma amacıyla ön hazırlık yapmak gerektiği vurgulandı
YEREL HABERLER Din adamları metaverse için hazırlık ...
Sarıgöl’de 28 bin 400 adet kaçak makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Sarıgöl’de 28 bin 400 adet kaçak makaron ele ...
Yunusemre Belediyesi Manisa CBÜ yerleşkesini ağaçlandırıyor
YEREL HABERLER Yunusemre Belediyesi Manisa CBÜ yerleşkesini ...
Manisa’da Roma dönemine ait Eros Bebek heykeli ele geçirildi
YEREL HABERLER Manisa’da Roma dönemine ait Eros Bebek heykeli ele ...
Manisa’da inşaattan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Manisa’da inşaattan hırsızlık yapan şüpheli ...
Manisa Ticaret Borsası’nda 'Yeni teşvikler ve çalışma hayatı' istişare edildi
YEREL HABERLER Manisa Ticaret Borsası’nda 'Yeni teşvikler ve çalışma ...
Başarılı atıcılık sporcusu Manisa'ya bronz madalya getirdi
YEREL HABERLER Başarılı atıcılık sporcusu Manisa'ya bronz madalya ...
Başkan Ergün’e doğum günü kutlamalı karşılama
YEREL HABERLER Başkan Ergün’e doğum günü kutlamalı karşılama
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir Manisa’da temaslarda bulundu
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir Manisa’da ...
Turgutluspor zincir kırma peşinde
YEREL HABERLER Turgutluspor zincir kırma peşinde
Manisa FK kendine geldi
YEREL HABERLER Manisa FK kendine geldi
İlkokul mezunu genç adam kendi ürettiği dedektörleri dünyaya ihraç ediyor Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan elektronik eşya tamircisi Ömer Argın 2 sene önce başladığı kendi imalatı olan dedektörleri dünyanın dört bir yanına satıyor
YEREL HABERLER İlkokul mezunu genç adam kendi ürettiği dedektörleri ...
Kaymakam Sağlam, şampiyonları ağırladı
YEREL HABERLER Kaymakam Sağlam, şampiyonları ağırladı
Akhisarspor'a lider konuk
YEREL HABERLER Akhisarspor'a lider konuk
Manisa’nın tanıtılması için toplandılar
YEREL HABERLER Manisa’nın tanıtılması için toplandılar
Alaşehirli eğitimcilere tamamladıkları kursla sertifika aldı
YEREL HABERLER Alaşehirli eğitimcilere tamamladıkları kursla ...
İşyerinden hırsızlık yapan şüpheli polisten kaçamadı
YEREL HABERLER İşyerinden hırsızlık yapan şüpheli polisten kaçamadı
Yunusemreli yıldız judocular Eskişehir’den 7 madalya ile döndü
YEREL HABERLER Yunusemreli yıldız judocular Eskişehir’den 7 madalya ...
Turgutlu'da yine kedi vahşeti Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bacakları kesilmiş bir kedi daha bulundu
YEREL HABERLER Turgutlu'da yine kedi vahşeti Manisa'nın Turgutlu ...
Turgutlu'da bir kedi daha bacakları kesilmiş halde ölü bulundu
YEREL HABERLER Turgutlu'da bir kedi daha bacakları kesilmiş halde ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.