Manisa Vergi Dairesinden Manisa Ticaret Borsasına ziyaret

Manisa Vergi Dairesi Başkan Vekili İbrahim Koç, Vergi Haftası kapsamında Manisa Ticaret Borsası yönetimini ziyaret etti.

Koç'a ziyaretinde; grup müdürleri Mehmet Uslu, Dr. Hayrettin Çiçek, Refik Akgün ve İhtisas Vergi Dairesi Müdürü Erdoğan Ültay eşlik etti. Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap ile birlikte Meclis Başkanı Cahit Yayman ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Şenay’ın ev sahipliği yaptığı ziyarette; iş dünyasının taleplerine ve mükelleflerle olan ilişkilere göstermiş oldukları hassasiyet dolayısıyla Manisa Vergi Dairesi Başkanlığına teşekkürlerini sunan Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, “Vergi; kamu hizmetlerinin karşılanması amacıyla kişi ve kurumlardan kanun yoluyla tahsil edilen en sağlıklı kamu geliri. Bu nedenle; vergi sistemimizin amacının tüm kurum, kuruluş ve vatandaşlarımız ile paylaşılması, vergi bilincinin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve toplumda vergiye gönüllü uyumun artırılması amacıyla düzenlenen Vergi Haftası etkinlikleri, ülkemizin genel mali yapısının geleceğe daha iyi taşınması için oldukça önemli. Bizler de Manisa Ticaret Borsası adına bunun bilincinde olan ve ödedikleri vergiler ile ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayan, topluma sunulan hizmetlerde payı olan tüm vergi mükelleflerimize, mali yapımızın düzeni için çalışan tüm Manisa Vergi Dairesi Başkanlığı çalışanlarına, ayrıca mali sistem ve mükellefler arasındaki uyumu sağlayan tüm mali müşavir ve muhasebecilerimize teşekkür ediyor, Manisa Vergi Dairesi Başkanlığımız nezdinde tüm vergi dairesi çalışanlarımızın ve vatandaşlarımızın Vergi Haftasını kutluyoruz” dedi.

Bu haftanın amacının kamuoyuna daha iyi aktarılmasına yönelik verilen destekler dolayısıyla Manisa Ticaret Borsası’na ve yönetimine teşekkür eden Manisa Vergi Dairesi Başkan Vekili İbrahim Koç ise “Vergi sistemi, kamu harcamalarının finansmanının yanında ekonomik istikrarın sağlanması, büyümenin teşvik edilmesi, yatırım ve istihdamın artırılması, gelir dağılımının düzenlenmesi gibi makroekonomik göstergeleri de doğrudan ilgilendirmekte, çeşitli konularda mali politika aracı olarak da kullanılmaktadır. Bizler de bu hafta vesilesiyle vergi bilinci ve kayıt dışılığın azaltılması konularında hassasiyetleri her geçen gün artan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Ülkemize kazandırdıkları için düzenlediğimiz etkinliklerle, vatandaşlarımıza sosyal ve kültürel anlamda karşılık vermek istiyoruz. Borsamızın da vermek istediğimiz mesajda bize büyük destekleri oluyor. Borsamızın tespit ve talepleri doğrultusunda piyasa canlılığının korunması, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve işletmelerimizin uygulamadaki sorun ve ihtiyaçlarına daha pratik çözümler üretilmesi gibi konularda Borsamızla sıkça görüşüyoruz. Bu nedenle Manisa Ticaret Borsası yönetimine ve Borsa üyesi işletmelerimize ve tüm mükelleflerimize, ülkemize kazandırdıkları için kurumum ve ülkemiz adına teşekkür ediyorum” dedi.

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