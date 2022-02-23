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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sarıgöl’de suçlulara göz açtırılmıyor

İHA

Sarıgöl’de suçlulara göz açtırılmıyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde emniyet güçleri tarafından yapılan çalışmalarla 5 kişi uyuşturucuyla birlikte yakalanırken bir kişi de hırsızlık suçuyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince Sarıgöl’de G.S.'ye ait bisikletin çalınması ve G.S.'nin şikayetçi olmasının ardından incelenen güvenlik kameraları sayesinde bisikleti çalan şüphelinin kimliğine ulaşıldı. Yapılan çalışma neticesinde bisikleti çalan C.Ö. olduğu tespit edildi. Şahsın çaldığı bisikletle otobüste yolculuk yaptığını tespit eden ekipler otobüsü Salihli'de durdurarak şahsı ve çalıntı bisikleti ele geçirdi. Sarıgöl'e getirilen C.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Alaşehir Kapalı Cezaevine gönderildi.

Uyuşturucuyla mücadele devam ediyor
Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğünün uyuşturucuyla mücadelesi de devam ediyor. Sarıgöl'de çarşı ve mahalle bekçilerinin devriye görevi sırasında şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan kontrolde araç içerisinde uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat, kuru sıkı tabanca ve tabancaya ait 18 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan M.K. ve M.Ü. isimli şahıslara 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak, satın almak veya kabul etmek' suçundan işlem yapılarak, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında 2 bin 356 TL idari yaptırım uygulandı. Şahıslarla ilgili olarak soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Devriye görevi esnasında şüphe üzerine durdurulan başka bir araçta ise yapılan kontrolde araç sürücüsü R.C.A. isimli şahsın üzerinden 2.7 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şahsa kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak, satın almak veya kabul etmek' suçundan işlem yapılarak polis merkezi amirliğinde alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. R.C.A. hakkında soruşturmanın devam ettiği açıklandı.
Ekipler tarafından yapılan bir başka çalışma sonucunda hakkında 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen H.Ö. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Savcılığına sevk edilen H.Ö. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Hakkında 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan aranma kaydı bulunan S.Ö. isimli şahıs da yakalanarak, Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. S.Ö. savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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