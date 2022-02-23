Akhisarspor - Pendikspor: 0-1

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA) -
STAT: Spor Toto Akhisar
HAKEMLER: Demokrat Özgür Güneş (xx), Ömer Lütfü Aydın (xx), Haydar Avcı (xx)
AKHİSARSPOR: Enes Kimia (xx) Göksu (x), Serkan (xx) (Dk.83 Halil İbrahim), Mert Özyıldırım (xx), Yusuf Cihat Çelik (xx), Bora (x) (Dk.68 Enes Tayfun xx), Yusuf Acer (x) (Dk.68 Furkan x), Yusuf Kanal (x) (Dk.90 Oğuzcan), Kemal (xx), Recep (x), Mert Efe (x)
PENDİKSPOR: Haydar (xxx) Sertaç (x) (Dk.60 Gökcan xx), Abdurrahman Emir (xx) (Dk.79 Bekir xx), Onur (x) (Dk.68 Zahit xxx), Serdar Cansu (xx), Muhammed (x) (Dk.60 Görkem xx), Berkay (xxx), Serdar Deliktaş (x) (Dk.79 Taha xxx), Mesut (xx), Erhan (xxx), Tarık (xx)
GOL: Dk.89 Taha (Pendikspor)
SARI KART: Bora (Akhisarspor)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattındaki Akhisarspor, üst üste 4'üncü yenilgisini evinde şampiyonluğa koşan lider Pendikspor önünde aldı: 0-1. Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki mücadelede Pendikspor, 89'uncu dakikada Taha'nın golüyle 3 puana ulaştı. Grupta galibiyet hasretini 7 maça çıkaran Akhisarspor, bu skorla 23 puanla düşme hattında kalırken, lider Pendikspor puanını 54 yaparak zirvede en yakın takipçisiyle arasındaki 14 puanlık farkı korudu.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)
2022-02-23 15:01:19
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