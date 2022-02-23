TFF 2. Lig: Akhisarspor: 0- Pendikspor: 1

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TFF 2. Lig Beyaz Grup 27. haftasında Akhisarspor, kendi evinde Pendikspor ile karşılaştı. Pendikspor sahadan 10 galip ayrıldı.



Stat: Spor Toto Akhisar Stadı

Hakemler: Demokrat Özgür Güneş xx, Ömer Lütfü Aydın xx, Haydar Avcı xx

Akhisarspor: Enes xx, Recep xx, Kemal x, Göksu x, Yusuf Acer x (Furkan dk. 68 x), Yusuf Kanal x (Oğuzcan 90+1 ?), Mert xx, Bora x (Enes dk. 68 ?), Yusuf Cihat x, Serkan xx (Halil İbrahim dk. 83 ?), Mert Efe x

Pendikspor: Haydar xx, Serdar Cansu xx, Berkay xx, Tarık xx, Erhan xx, Mesut xx, Emir xx (Bekir dk. 79 x), Muhammed x (Görkem dk. 60), Onur x (Zahit dk. 68 x), Sertaç x (Gökcan dk. 60 x), Serdar x (Taha dk. 79 xx)

Gol: Taha Balcı (dk. 89) (Pendikspor)

Sarı Kart: Bora (Akhisarspor)

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