Somaspor - Serik Belediyespor: 2-1

Korona bir ailenin kâbusu oldu: Şenay'dan da acı haber geldi

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Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA)STAT: Soma Atatürk

HAKEMLER: Yücel Büyük (xx), Kenan Özcan (xx), Servet Bozkurt (xx)

SOMASPOR: Muharrem Tunay (xx) Eray Korkmaz (xx), Oğuzhan (xx), Atamer (xx), Özcan Aydın (xxx) (Dk. 90 Emirhan), Onur (xx), Yılmaz (xx), Mustafa Şengül (xx), Celal Emir (x) (Dk. 46 Orkun Ahmet xxx), Eray Pazar (x) (Dk. 80 Osman xx), Ali Akkuş (x) (Dk. 80 Mücahit xx)

SERİK BELEDİYESPOR: İsmail (x) Mehmet (x) (Dk. 86 Fuat), Sezer (x) (Dk. 80 Erdem x), Atakan (xx), Çınar (x) (Dk. 64 Sebahattin x), Furkan (xx), Burak Göksel (x) (Dk. 80 Hasan x), Gökhan (xx), Erdoğan (xx), Ramazan (xx), Burak Sürmeli (x) (Dk. 80 Ahmet Abdullah x)

GOLLER: Dk. 71 Özcan Aydın, Dk. 82 Orkun Ahmet (Somaspor) Dk. 35 (P) Furkan (Serik Bld),

SARI KARTLAR: Atamer (Somaspor), Çınar, Sebahattin (Serik Bld)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk 5 hedefleyen Somaspor, 27'nci haftada konuk ettiği Serik Belediyespor'u ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta 2-1 mağlup etti. Konuk ekip müsabakanın 35'inci dakikasında Furkan'ın penaltı golüyle öne geçerken, siyah-beyazlılar 71'inci dakikada Özcan Aydın, 82'nci dakikada ise Orkun Ahmet'in golleriyle zafere uzandı: 2-1. Bu sonuçla 3 maçlık galibiyet hasreti sona eren Somaspor 45 puana ulaşırken, kazanamama serisi 7 haftaya yükselen Serik Belediyespor 30 puanda kaldı.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA)

2022-02-23 15:30:17



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