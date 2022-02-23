Kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılara inandı, 52 bin lirasını kaptırdı

Manisa'nın Kula ilçesinde kendisini telefonla arayarak polis olarak tanıtan dolandırıcılara inanan bir kişi, 52 bin 277 lirasını kaptırdı.

Kula ilçesine bağlı kırsal Bebekli Mahallesi'nde ikamet eden A.E.(39), iddiaya göre kendisini cep telefonuyla arayan ve polis olarak tanıtan kişilerin, kuyumcu soygununda adının geçtiği ve para yatırmazsa ceza alacağını söylemesi üzerine şüpheli şahıslara inandı. Bebekli Mahallesi'nden ilçe merkezine gelerek, yanında getirdiği 52 bin 677 TL'yi şüpheli şahısların verdiği IBAN numarasına yatıran A.E., parayı yatırmasının ardından iletişim kurduğu numaraya bir daha ulaşamadı. Dolandırıldığını anladıktan sonra ilçe jandarma komutanlığına giden A.E., şikayetçi oldu. Jandarma ekipleri konu ile ilgili tahkikat başlatırken, paranın yatırıldığı IBAN numarası üzerinden kimlik tespit çalışmaları sürüyor.

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