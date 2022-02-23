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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahvehanedeki vatandaşlara trafik eğitimi verildi

İHA

Manisa'nın Salihli ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, trafik kazaları ve emniyet kemeri kullanımıyla ilgili vatandaşı bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla kahvehanedeki vatandaşlara trafik eğitimi verdi.

Kahvehanedeki vatandaşlara trafik eğitimi verildi

Manisa’nın Salihli ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, trafik kazaları ve emniyet kemeri kullanımıyla ilgili vatandaşı bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla kahvehanedeki vatandaşlara trafik eğitimi verdi.
Salihli İlçe Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, meydana gelen trafik kazalarındaki yaralanma ve ölümlere dikkat çekmek, emniyet kemerinin doğru kullanımını anlatmak amacıyla ilçedeki kahvehaneleri tek tek dolaşarak vatandaşı bilgilendiriyor.
Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amiri Komiser Yardımcısı İsmail Gülsen, kahvehanelerde gerçekleştirilen eğitimde vatandaşlara emniyet kemerinin önemi, araçta cep telefonu kullanımı, trafikte saygı ve yaya önceliği konularında bilgiler verildiğini söyledi.
Komiser Yardımcısı Gülsen, ilçede trafik güvenliğinin sağlanması adına denetimlerin, farkındalık yaratma adına ise kahvehanelerdeki eğitimlerin devam edeceğini sözlerine ekledi.
Öte yandan kahvehanelerde eğitim verilen vatandaşlara uyarıcı broşür dağıtıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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