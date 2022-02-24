FETÖ şüphelisi jandarmaya yakalandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda FETÖ terör örgütüne üye olma suçundan aranan eski askeri personel yakalandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri yakalanması olan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda FETÖ terör örgütüne üye olma suçundan aranması bulunan eski askeri personel A.G. ile birlikte çeşitli suçlardan aranan Ö.T. ve Y.A. yakalandı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

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