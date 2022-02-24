Somaspor hayata döndü

SOMA, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Serik Belediyespor'u 2-1 yenen Somaspor kara bulutları dağıttı. Son 3 maçında 2 mağlubiyet ve beraberlik alarak Play-Off'un dışında kalan Somaspor, Serik galibiyetiyle moral buldu. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, bu galibiyetle yeni bir sayfa açtıklarını söyledi. Basatemür, "Bizim adımıza son derece kritik bir mücadeleydi. Kazanıp silkindik ve galibiyetlerin devamını getireceğiz. Play-Off hattıyla aramızda 3 puan fark var. En kısa zamanda bu farkı kapatıp yeniden ilk 5'in içinde olacağımıza inanıyorum" yorumunu yaptı. Somaspor, pazartesi günü deplasmanda Kahramanmaraşspor'un rakibi olacak.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)
2022-02-24 12:03:27
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