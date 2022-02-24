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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nazım Gülay: "Her maç bizim için final"

İHA

Nazım Gülay: "Her maç bizim için final"

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 27. hafta mücadelesinde Ankaraspor'la deplasmanda 11 berabere kalarak önemli bir puan alan Turgutluspor'un Teknik Direktörü Nazım Günay, her maçın kendileri için final mücadelesi olduğunu söyledi.
TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Manisa temsilcisi Turgutluspor alt sıralardan kurtulabilmek için mücadele ediyor. Ligin 27. haftası sonrası oynadığı 26 maçta 5 galibiyet 10 beraberlik ve aldığı 11 mağlubiyetle topladığı 25 puanla ligde 17. sırada bulunan Turgutluspor ligde 11. sırada yer alan Ankaraspor'la deplasmanda 11 berabere kaldı. Maçın ardından bir değerlendirmede bulunan Turgutluspor Teknik Direktörü Nazım Gülay, zor bir deplasmanda önemli bir puan aldıklarını belirtti. Gülay, “Öncelikle sahada aslanlar gibi mücadele eden oyuncularımın hepsini tebrik ediyorum. Canla başla mücadele ettiler. Bizim için her puan değerli. Zorlu Ankaraspor deplasmanında aldığımız 1 puan motivasyonumuzu ve özgüvenimizi arttırmak için önemli bir puandı. Disiplinli ve kontrollü bir şekilde başladığımız maçta ilk yarı rakibi 45 pozisyonda tehdit ettik. İkinci devreye iyi başlamamıza rağmen yediğimiz gol kısa süreliğine moral ve motivasyonumuzu bozdu. Kısa sürede toparladık ve oyunun kontrolünü yeniden elimize aldık. Yediğimiz golden sonra da 23 net pozisyondan yararlanamadık. Maçın son bölümünde oyuna sonradan dahil ettiğimiz genç oyuncumuz Okan ile skorda dengeyi sağladık. Okan da zor pozisyonda güzel bir gol attı. Onu da tebrik ederim. 11’i bulduktan sonra hızlı hücumlarda tercih hatalarından dolayı 2. golü bulamadık. Kazanacağımız maçtan 1 puan ile ayrıldık. Her maç bizim için final. Kalan maçlarımıza en iyi şekilde hazırlanıp kazanmak için sahada her şeyimizi vereceğiz.” dedi.

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