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Selendi’ye 152 milyonluk yatırımların temeli atıldı Selendi tarihinin en büyük yatırımının temel atma töreni yapıldı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün: “Selendi’ye 152 milyon liralık yatırım yapacağız”

İHA

Selendi’ye 152 milyonluk yatırımların temeli atıldı Selendi tarihinin en büyük yatırımının temel atma töreni yapıldı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün: “Selendi’ye 152 milyon liralık yatırım yapacağız”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Selendi programı kapsamında 65 milyon TL yatırım bedeli ile ilçe merkezinin altyapısı ve ileri biyolojik atık su arıtma tesisinin temel atma törenini gerçekleştirdi. Başkan Ergün, temel atma töreninde 75 milyon TL yatırımla 530 bin metrekare üst yapı işine de hayata vereceklerinin müjdesini Selendili vatandaşlarla paylaştı.
Selendi programı kapsamında içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı döşeme işi ile ileri biyolojik atıksu arıtma tesisinin temel atma töreni yapıldı. Törende Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, İller Bankası İzmir Bölge Müdürü Enver Çelebi, Genel Sekreter Yardımcıları, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları, Başkan Danışmanları, Spilaş Genel Müdürü Engin Anlı, Ak Parti Selendi İlçe Başkanı Şeref Kaçar, MHP Selendi İlçe Başkanı Mehmet Karabulut, Belediye Meclis üyeleri, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Ertuğrul Aytaç, yüklenici firma temsilcileri, mahalle muhtarları ve Selendili vatandaşlar yer aldı. Okunan dualar ve kurban kesiminin ardından kurdela kesim töreni gerçekleştirildi. Başkan Ergün, İller Bankası İzmir Bölge Müdürü Enver Çelebi’ye Milli Mücadele Dönemi’nde Manisa Kitabını hediye etti.

“Manisa’ya ve Selendili vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum”
İller Bankası İzmir Bölge Müdürü Enver Çelebi de temel atma töreninde yaptığı konuşmada, “Selendililere daha konforlu bir yaşam alanı, daha sağlık bir çevre sunacağız. Bölge Müdürümüz Yusuf Büyük’e, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e, MASKİ Genel Müdürümüz Burak Aslay’a, Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer’e bu önemli proje için verdikleri emek nedeniyle teşekkür ediyorum. Manisa’ya ve Selendili vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Selendi merkezin altyapısı tamamen yenileniyor
Temel atma töreni öncesinde bir konuşma yapan Başkan Ergün, “Selendi ilçe merkezimizde bugün hayırlısıyla altyapı yatırımlarımızın temelini atıyoruz. Yüzde 50’si SUKAP desteğiyle ilçe merkezimize 37 kilometre içme suyu, 39 kilometre kanalizasyon ve 10 kilometre yağmur suyu hattı döşeyeceğiz. Ayrıca Evsel nitelikli atık su kirliliğine son vermek için de 10 bin kişilik nüfusa hitap edecek ‘İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ inşaatına başlayacağız. Bu yatırımların maliyeti, 65 milyon liradır. İlçe merkezimize daha önce de 12 milyon TL yatırımla 14,5 kilometre kanalizasyon, 7,5 kilometre içme suyu ve 6,5 kilometre de yağmur suyu hattı çalışması gerçekleştirmiştik” dedi.

530 bin metrekare de üst yapı çalışması yapılacak
İlçe merkezinde altyapı çalışmalarına müteakip üst yapı çalışması da yapacaklarının müjdesini veren Başkan Ergün, “Büyükşehir Belediyemiz tarafından 75 milyon TL bedelle ilçe merkezimize 530 bin metrekare kilit parke taş çalışması yapılacak. Bu yatırımı da eklediğimizde ilçe merkezimize tamı tamına 152 milyon liralık yatırım yapmış olacağız. Hayırlı uğurlu olsun. İnşaatı yapan firmaya hızlı bir şekilde çalışmaları tamamlamak nasip olsun. Çalışan işçi kardeşlerimize de kolaylıklar diliyorum. Ümit ediyorum ki açılışlarını da yaşama fırsatını bulmuş oluruz. Genel Müdürümüz Burak Aslay olmak üzere emeği geçen tüm çalışanlarımıza, İller Bankası Genel Müdürümüz Yusuf Büyük’e, İller Bankası İzmir Bölge Müdürümüz Enver Çelebi’ye ve en önemlisi Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a Manisalılar ve Selendililer adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve beraberindeki heyet çalışma alanını ziyaret ederek çalışanlara kolaylıklar diledi.

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