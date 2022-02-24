Şahikalar Deresi tiyatro oyunu yeniden sahne alacak

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Yunusemre Belediyesi Kent Tiyatrosu, ara tatilde sahnelenen Şahikalar Deresi isimli çocuk oyununu yeniden izleyicisiyle buluşturuyor. Oyun 26 Şubat Cumartesi günü Yunus Emre Millet Çarşısı’nda sahneleyecek.

Sabri Gür ve Yonca Gezgin’in yazdığı, Yonca Gezgin’in yönettiği Şahikalar Deresi isimli tiyatro oyunu yeniden çocuk izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ara tatilde ilk kez sahnelenen oyun Yunus Emre Millet Çarşısı’nda 26 Şubat Cumartesi günü saat 14.00’de izleyici ile buluşacak. İzleyicisinden tam not alan oyuna ilişkin bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, açıklamasında, “Çocuklarımız ve aileleri tarafından beğenilen Şahikalar Deresi isimli tiyatro oyununu yeniden izleyici ile buluşturacağız. Daha önce izlemeyen ve yeniden izlemek isteyen vatandaşlarımızı bekleriz” dedi.

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