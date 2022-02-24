Salihli Kunduracılar Ümit Türkgeldi’ye emanet

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Salihli Kunduracılar Ümit Türkgeldi’ye emanet

İHA

Salihli Kunduracılar Ümit Türkgeldi’ye emanet

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Kunduracılar, Saraçlar ve Tabaklar Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın yeni başkanı Ümit Türkgeldi oldu.
Salihli Kunduracılar, Saraçlar ve Tabaklar Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın olağan genel kurulu Ticaret ve Sanayi Odası Sardes Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Divan Başkanlığını Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Hasan Geriter’in yaptığı kongrede 45 yıllık başkan Celil Şenal aday olmazken, tek liste ile gidilen seçimlerde odanın yeni başkanı Ümit Türkgeldi seçildi.
Kongrede konuşan odanın 45 yıllık Başkanı Celil Şenal, Kunduracılar, Saraçlar ve Tabaklar Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın Türkiye’de tek olan odalardan birisi olduğunu söyledi. Şenal, Kunduracılar isminin yaşatılması için üyelerin odalarına sahip çıkmalarını istedi. Odanın yeni başkanı Ümit Türkgeldi ise Salihli Kunduracılar, Saraçlar ve Tabaklar Esnaf ve Sanatkarlar Odasını ayakta tutmak için mücadele edeceklerini ve Ahilik Kültürünün yaşatılması için çalışmalar yapacaklarını söyledi.
Konuşmaların ardından koltuğu bırakan 45 yıllık başkan Celil Şenal’a, MESOB Başkanı Hasan Geriter ve Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Erdal Tunca tarafından çeşitli hediyeler verildi.
Ümit Türkgeldi Başkanlığındaki Salihli Kunduracılar, Saraçlar ve Tabaklar Esnaf ve Sanatkarlar Odası yönetimi Celil Şenal, Muammer Demirci, Serkan Duman, Sedat Türeli, Selim Akbaş ve Hasan Kaya’dan oluşurken, denetim kurulu ise Mehmet Sezgin Yaşar, Mehmet Ali Çakmak ve Hasan Doğan’dan oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İlahiyatta 'Ateizm, Deizm ve gençlik' konferansı
YEREL HABERLER İlahiyatta 'Ateizm, Deizm ve gençlik' konferansı
Dereye uçan araçtan yara almadan kurtuldu
YEREL HABERLER Dereye uçan araçtan yara almadan kurtuldu
Şahikalar Deresi tiyatro oyunu yeniden sahne alacak
YEREL HABERLER Şahikalar Deresi tiyatro oyunu yeniden sahne alacak
Turgutlu Belediyesinden Selvilitepe Mahallesine yeni çocuk oyun grubu
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyesinden Selvilitepe Mahallesine yeni ...
Vali Karadeniz, 4. Güncel Diyaliz Uygulamaları Kursuna katıldı
YEREL HABERLER Vali Karadeniz, 4. Güncel Diyaliz Uygulamaları ...
Selendi’ye 152 milyonluk yatırımların temeli atıldı Selendi tarihinin en büyük yatırımının temel atma töreni yapıldı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün: “Selendi’ye 152 milyon liralık yatırım yapacağız”
YEREL HABERLER Selendi’ye 152 milyonluk yatırımların temeli ...
Akgedik'te bloklar yükseliyor
YEREL HABERLER Akgedik'te bloklar yükseliyor
Sarıgöl’deki okullarda 'Türkiye bağımlılıkla mücadele eğitim' kursu açıldı
YEREL HABERLER Sarıgöl’deki okullarda 'Türkiye bağımlılıkla mücadele ...
Manisa'da şüpheli araçtan uyuşturucu ve mermi çıktı
YEREL HABERLER Manisa'da şüpheli araçtan uyuşturucu ve mermi çıktı
Akhisarspor çare bulamadı
YEREL HABERLER Akhisarspor çare bulamadı
Nazım Gülay: "Her maç bizim için final"
YEREL HABERLER Nazım Gülay: "Her maç bizim için final"
Somaspor hayata döndü
YEREL HABERLER Somaspor hayata döndü
Turgutluspor 1 puandan memnun
YEREL HABERLER Turgutluspor 1 puandan memnun
FETÖ şüphelisi jandarmaya yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ şüphelisi jandarmaya yakalandı
Kontrolden çıkan tır sulama kanalına düştü; 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan tır sulama kanalına düştü; 1 ağır ...
Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu; 1 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu; 1 yaralı
Manisa TSO şubat ayı meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Manisa TSO şubat ayı meclis toplantısı yapıldı
Tıra arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Tıra arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını ...
Manisa'da uyuşturucudan 2 tutuklama
YEREL HABERLER Manisa'da uyuşturucudan 2 tutuklama
Salihli terzilerde yeni başkan İlkay Saygın oldu
YEREL HABERLER Salihli terzilerde yeni başkan İlkay Saygın oldu
Manisa'da 230 bin makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Manisa'da 230 bin makaron ele geçirildi
Manisa'da 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
YEREL HABERLER Manisa'da 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Sarıgöl’ün 30 milyonluk yatırımında sona gelindi
YEREL HABERLER Sarıgöl’ün 30 milyonluk yatırımında sona gelindi
Kovalamaca sonucu durdurulan araçta 10 kilo bonzai ele geçirildi
YEREL HABERLER Kovalamaca sonucu durdurulan araçta 10 kilo bonzai ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.