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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hemşehri dernekleri Yunus Emre Kültür Parkını çok beğendi

İHA

Yunusemre Kent Konseyi, Manisa Hemşehri Kültürleri Dayanışma Derneği'ni Yunus Emre Kültür Parkı'nda ağırladı. Etkinliğe Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de katılarak dernek üyeleri ile fikir alışverişinde bulundu.

Hemşehri dernekleri Yunus Emre Kültür Parkını çok beğendi

Yunusemre Kent Konseyi, Manisa Hemşehri Kültürleri Dayanışma Derneği’ni Yunus Emre Kültür Parkı’nda ağırladı. Etkinliğe Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de katılarak dernek üyeleri ile fikir alışverişinde bulundu.
Manisa Hemşehri Kültürleri Dayanışma Derneği temsilcileri, Yunusemre Kent Konseyi’nin hazırladığı program kapsamında Yunus Emre Kültür Parkı içerisinde bulunan İrfan Meclisi’nde toplandı. Toplantıya Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Belediye Başkan Yardımcıları Şule Uygur ve Sevinç Kibar, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Sak, Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Abdurrahim Arslan ve yönetim kurulu üyeleri, Manisa Hemşehri Kültürleri Dayanışma Derneği Başkanı Ragıp Güneş ve çok sayıda hemşehri derneklerinin temsilcileri katıldı.
Dernek üyelerini ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi burada yaptığı konuşmada, “Bu vesile ile karşılıklı fikir alışverişinde bulunma imkanı bulduk. Oldukça faydalı bir toplantı oldu. Bizler belediye olarak gelecek nesiller için çalışmalara imza atıyoruz. Çocuklarımız kendi kültürü ile hayatı daha güzel algılayabilir. Kendi kültürünü çok güzel anlayıp gelecek kuşaklara aktarabilir. Çabamız, derdimiz evlatlarımıza kendi kültürümüzü yansıtmaktır” diye konuştu.

"Burada kültür kaynaşması var"
Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Abdurrahim Arslan ise “14 hemşehri derneği ile bir araya geldik. Bu anlamda Manisa aslında tam bir harmoni. Ragıp başkanın başkanlığında çatı bir kuruluş oluşturulması çok daha anlamlı. Burada kültür kaynaşması var. Bu ortamın oluşmasına katkı sunanlara teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

"Başkan Çerçi bizlere büyük destekler verdi"
Toplantıda konuşan Manisa Hemşehri Kültürleri Dayanışma Derneği Başkanı Ragıp Güneş de kendilerini ağırlayan Yunusemre Belediyesi’ne ve Yunusemre Kent Konseyi’ne teşekkür ederek şunları söyledi: “Manisalı kardeşlerimizin yüreğine dokunan çok değerli kişilerimiz var. Sayın Mehmet Çerçi başkanımız da bize büyük destekler verdi. Biz güçlü bir birlik oluşturarak Manisa’ya çok önemli katkılar vereceğimize inanıyoruz” dedi. Karşılıklı fikir alışverişlerinin bulunulduğu toplantıda söz alan hemşehri dernekleri temsilcileri Belediye Başkan Çerçi’ye yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Konuşmaların ardından Başkan Çerçi ve beraberindekiler Osmanlı Müzesi’ni gezdi.

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