Manisa’da durdurulan araçta esrar ele geçirildi

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Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir otomobilinde iki parça halinde 1 kilo 658 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliğine bağlı ekipler ilçeye esrar maddesi sevkiyatı yapılacağı ihbarını aldı. Ekipler ihbara konu aracı Akçapınar Mahallesi girişinde durdurdu. Durdurulan aracın arka bölümünde çuval içerisinde 1 kilo 658 gram esrar maddesi ele geçiren ekipler A.A. ve M.K. isimli şahsı gözaltına aldı.

Gözaltına alınan ve emniyet sorguları tamamlanarak adli mercilere sevk edilen şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

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