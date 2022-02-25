Manisa FK'nın rakibi Eyüpspor

MANİSA, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de 3 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta yenik duruma düştüğü maçta Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 10 kişiyle 2-1 yenerek son veren Manisa Futbol Kulübü, yarın Play-Off yarışının iddialı ekiplerinden Eyüpspor'u ağırlayacak. Mümin Özkasap Stadı'nda Eren Özyemişçioğlu'nun yöneteceği karşılaşmanın başlama düdüğü saat 13.30'da çalacak. Siyah-beyazlılarda Ümraniye önünde gördüğü kırmızı kart nedeniyle PFDK'dan 2 maç ceza alan Kouter ile belindeki sakatlık nedeniyle 2 hafta forma giyemeyeceği açıklanan Yasin kadroda yer almayacak. Ligde Manisa FK haftaya 25 maçta 33 puanla 10'uncu sırada başlarken, Eyüpspor 24 maçta 42 puanla 6'ncı sırada bulunuyor.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)
2022-02-25 12:11:52
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