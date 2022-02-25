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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hocalı Katliamı, Manisa’da fotoğraf sergisi ile anıldı

İHA

Hocalı Katliamı, Manisa’da fotoğraf sergisi ile anıldı

1992 yılında Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ Bölgesindeki Hocalı'da gerçekleşen katliamın 30. yıl dönümünü anmak amacıyla Manisa’da fotoğraf sergisi düzenlendi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fatih Sergi Salonu’ndaki fotoğraf sergisinin açılış programına Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan da katıldı.
26 Şubat 1992 tarihinde Ermeniler tarafından Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ Bölgesinde yapılan Hocalı Katliamı’nın 30. Yıldönümünü anmak için düzenlenen fotoğraf sergisine Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Manisa CBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kazaz, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Haşim Yener Bilir, Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Şentürk Hoşgül, Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu (TADDEF) Genel Başkan Yardımcısı Seyfettin Ayakyay, Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Karaağaç ve konuklar katıldı. Saygı Duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşının okunmasıyla başlayan program, açılış konuşmaları ile devam etti. Konukların, 1992 yılında büyük acıların yaşandığı Hocalı Katliamını gözler önüne seren fotoğrafların incelemesi ile program noktalandı.

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