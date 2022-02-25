Turgutlu Belediyesi çöp konteynerlerini yeniliyor

Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri kent genelindeki yıpranmış, eskiyen çöp konteynerleri yenileriyle değiştiriliyor.

Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler halk ve çevre sağlığının korunması adına çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, kent genelinde eskiyen çöp konteynerlerini yenileriyle değiştiriyor. Atatürk Bulvarı, Akçakmak Yolu, Piyaleoğlu Caddesi ile Ergenekon Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde yer alan eski, yıpranan ve görüntü kirliliğine neden olan çöp konteynerleri toplandı. Eski çöp konteynerlerinin yerine yeni konteynerler ekipler tarafından konumlandırıldı.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Temizlik İşleri Müdürü Evren Erbaş, “Ekiplerimizin yaptığı kontroller neticesinde yoğun kullanımdan dolayı hasar gören, çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veren eski çöp konteynerlerini toplayarak yeni konteynerleri konumlandırıyoruz. Ana caddeler üzerinde başladığımız çalışmalara program dahilinde devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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