Turgutluspor Başkanı Daşkan'dan taraftara çağrı Turgutluspor Başkanı Ahmet Daşkan: “Pazar günü tüm taraftarımızı stada davet ediyoruz”

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta Turgutlu 7 Eylül Stadında 1461 Trabzon FK ile karşılaşacak olan Turgutluspor'un Başkanı Ahmet Daşkan, pazar günü oynanacak olan mücadeleye tüm taraftarı stada davet ederek takıma destek olma çağrısında bulundu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Turgutluspor'un, 28. hafta maçında pazar günü kendi evinde misafir edeceği 1461 Trabzon FK maçının bilet fiyatları Yönetim Kurulunun aldığı karar sonrası belli oldu. Alınan karar doğrultusunda Kapalı Tribün 15 TL, Açık Tribün ise 10 TL olarak belirlendi. Zorlu maça taraftarı davet eden Kulüp Başkanı Ahmet Daşkan, “Bu önemli maçta taraftarımızı yanımızda görmek istiyoruz. Ligin boyu kısalıyor ve artık her maçımız final niteliğinde. Bu hafta da çok önemli ve bir o kadarda zorlu bir maça çıkacağız. Pazar günü tüm taraftarımızı stada davet ediyoruz. Artık kenetlenme zamanı. Tribünleri dolduralım ve takımımızı 90 dakika boyunca destekleyelim. Başka Turgutluspor yok.” dedi.

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