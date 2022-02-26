Turgutluspor'un rakibi 1461 Trabzon

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TURGUTLU, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 9 maçını kazanamayıp düşme potasından kurtulamayan Turutluspor yarın evinde 1461 Trabzon'u konuk edecek. Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak karşılaşmada Caner Ak görev alacak. Teknik direktör Nazım Gülay, galibiyet hasretine son vearmek istediklerini belirterek, "Kazanıp bir an önce ateş hattından çıkmalıyız. Taraftarımızdan destek bekliyoruz" dedi. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU

2022-02-26 11:57:58



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