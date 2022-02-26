Kursiyerlerin eserleri sergilenecek

Turgutlu Belediyesi ile Turgutlu Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle düzenlenen kurslarda hazırlanan el emeği ürünlerinin sergileneceği 'El Sanatları Sergisi' 24 Mart tarihleri arasında eski belediye binasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Turgutlu Belediyesi ve Turgutlu Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle düzenlenen kurslara katılan kursiyerler tarafından hazırlanan el emeği ürünler, 'El Sanatları Sergisi'nde sergilenecek. Eski Belediye Binasında düzenlenecek sergi, 234 Mart tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. 'El Sanatları Sergisi'nde Resim, Ahşap Boyama, Alçı Rölyef ve Çini türlerinde el sanatları ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

'El Sanatları Sergisi'nin açılışı 2 Mart Çarşamba günü saat 12.30’da Eski Belediye Binasında gerçekleşecek. Sergi, 4 Mart Cuma gününe kadar açık kalacak.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, “Atatürk Kültür Sanat ve Gençlik Merkezimizdeki kurslara katılan kursiyerlerimizin büyük bir emekle hazırladığı el emeği ürünler, hazırladığımız sergide hemşehrilerimizin beğenisine sunulacak. Eski Belediye Binamızda 2,3 ve 4 Mart tarihleri arasında düzenlenecek sergiye tüm halkımızı davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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