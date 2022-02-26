Tarihi çarşıda çalışmalar hızla ilerliyor

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde, Kula'nın tarihi yapısının gün yüzüne çıkartılması amacıyla başlatılan Yunusemre Caddesi Cephe ve Sokak Sağlıklaştırma Projesi'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 96 dükkanda çatı onarımlarının bittiği, cephelerde ise tadilatların bitme aşamasına gelirken, cadde de taş döşeme çalışmasına da başlanıldı.

Kula'nın tarihi çarşısı Yunusemre Caddesi'nin çehresi Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Cephe ve Sokak Sağlıklaştırma Projesiyle değişiyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde başlatılan proje kapsamında Yunusemre Caddesi'nde bulunan 96 dükkanın cephe sağlıklaştırması yapıldı. Çatı onarımlarının da tamamlandığı cadde de taş döşeme çalışmalarına da başlanıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya, Yapım Kontrol ve Uygulama Şube Müdürü Egemen Eceoğlu, Kula Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Faik Şentürk, teknik personeller ve yüklenici firma temsilcileri ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, projenin ilçeye büyük değer katacağını belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde çalışmalara devam edeceklerini söyledi.



Taş döşemesine başlanıldı

Çalışmalar hakkında teknik bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün önderliğinde tarihimize sahip çıkmaya devam ediyoruz. Kula ilçesinin tarihi çarşısı Yunusemre Caddesi'nde başlattığımız sokak sağlıklaştırma ve cephe iyileştirme çalışmalarında yüzde 60'ı tamamlamış bulunmaktayız. 96 dükkanda cephelerde tadilatlarımızı bitirme aşamasına getirdik. Çatılarda onarımlarımızı bitirdik. Artık yolda taş döşeme çalışmalarına başladık. Aydınlatmasıyla yol döşemesiyle güzel bir tarihi çarşıyı yeniden canlandırmış olacağız" dedi.



Başkan Ergün'e teşekkür etti

Tarihi çarşıda çalışmaların 78 ay önce başlandığını belirten Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ise, "Cephe sağlıklaştırması hemen hemen bitmek üzere ve artık zemine geçildi. Zemin döşemesinden sonra da cadde de çok fazla eksikliğimiz kalmayacak. Burada bulunan 96 dükkan çok daha kullanışlı, Kula'nın yapısına uygun, kültürüne uygun ve turizm açısından da esnaflara katma değer sağlayacak. Hem de gelen turistlere Kula'nın kültürünü, tarihini çok daha rahat sergilemiş olacağız. Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. 10 milyon lira civarında bir çalışma. Bu çalışmaları bu noktaya getiren Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve Valimiz Yaşar Karadeniz'e çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'u da ziyaret etti. Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya ve Kula Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Faik Şentürk'ün de hazır bulunduğu ziyarette, ilçede gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

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