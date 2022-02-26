Manisa FK - Eyüpspor: 2-1



MANİSA, (DHA)

STAT: Mümin Özkasap

HAKEMLER: Eren Özyemişçioğlu (xx), Gökmen Baltacı (xx), Bersan Duran (xx)

MANİSA FK: Muhammed Birkan (xx) Muhammet Taha (xxx), Sadi (xx), Landre (xxx), Bedirhan (xx), Nizamettin (xxx) (Dk. 89 Veli), Gakpa (xx) (Dk. 82 Sousa), Diallo (xxx) (Dk. 82 Selim), Hakan (xx), Erhan (xxx) (Dk. 66 Anıl x), Ozegovic (xxx) (Dk. 82 Okan)

EYÜPSPOR: Emrullah (x) Popov (xx), Buatu (xx), Yalçın (x), Mehmet (x) (Dk. 79 Mete), Ahmed (xx) (Dk. 79 Enes), Badji (x) (Dk. 46 Timur x), Sekidika (x) (Dk. 46 Caner Hüseyin x), Oğulcan (x) (Dk. 56 Cenk Ahmet x), Dibba (x), Umut (x)

GOLLER: Dk. 39 Erhan, Dk. 50 Diallo (Manisa FK), Dk. 85 Timur (Eyüpspor)

KIRMIZI KART: Dk. 36 Dibba (Eyüpspor)

SARI KARTLAR: Nizamettin, Hakan (Manisa FK), Buatu (Eyüpspor)

SPOR Toto 1'inci Lig'in 27'nci haftasında Manisa FK, kendi sahasında Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. Manisa FK'ya galibiyeti getiren golleri 39'uncu dakikada Erhan ve 50'inci dakikada Diallo kaydetti. Eyüpspor'un tek sayısı ise 85'inci dakikada Timur'dan geldi. Mücadelenin 36'ncı dakikasında Eyüpspor'dan Dibba, kırmızı kart gördü. Siyah-beyazlılar bu sonuçla 36 puana yükselip Play-Off hattına yaklaştı, Eyüpspor ise 42 puanda kalıp zirve yolunda darbe yedi.

8'inci dakikada sağ kanattan ceza alanına giren Diallo'nun ortasında arka direkte Erhan topa vurdu. Meşin yuvarlak savunmadan döndü.

14'üncü dakikada atılan uzun topu iyi kontrol eden Ozegovic, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda fileleri sarsamadı.

36'nci dakikada Eyüpspor 10 kişi kaldı. Manisa FK'lı Erhan'la tartışan Dibba, dördüncü hakemin uyarısı sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

39'uncu dakikada Manisa FK öne geçti. Diallo'nun yerden pasında topu penaltı noktası üzerinde kontrol eden Erhan kaleci ile karşı karşıya pozisyonda fileleri sarstı: 1-0.

50'nci dakikada Manisa FK farkı ikiye çıkardı. Landre'nin pasını iyi kontrol eden Diallo ceza sahası içinde vuruşunu yaptı: 2-0.

77'nci dakikada sol kanattan kullanılan köşe atışında Ahmed'in ortaladığı topa Buatu vurdu, Eyüpspor bu ataktan sonuç çıkaramadı.

85'inci dakikada Eyüpspor farkı bire indirdi. Umut'un kafayla indirdiği topa Timur dokundu, konuk takım umutlandı: 2-1.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı, Manisa FK sahadan 2-1 galip ayrıldı. DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA

2022-02-26 15:43:36



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