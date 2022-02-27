Somaspor Kahramanmaraş'ta sahaya çıkacak

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SOMA, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak evinde Serik Belediyespor'u 2-1 yenip üst sıralar için umutlanan Somaspor yarın deplasmanda Kahramanmaraşspor'un rakibi olacak. Kahramanmaraş 7 Ocak Stadı'nda Alpaslan Şen'in yöneteceği müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Teknik Direktör Burhanettin Basatemür, Kahramanmaraşspor'u yenip seri yakalayacaklarına inandığını söyledi. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)

2022-02-27 12:33:47



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