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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Salihli beton fabrikasına yerinde inceleme

İHA

Salihli beton fabrikasına yerinde inceleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ve MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Salihli Beton, Parke, Bordür ve Büz fabrikasını ziyaret etti.
Manisa'nın kaynaklarının Manisa'da kalması amacıyla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde hayata geçirilen ve Salihli Beton, Taş, Bordür ve Büz Fabrikası'nda üretim aralıksız devam ediyor. 2019 yılı Ocak ayında faaliyete geçen ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün büyük önem verdiği tesiste üretilen kilit parke taşları, bordür, beton boru, muayene bacası koniği ve büzler, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü'nün projeleriyle Manisalıların kullanımına sunuluyor. Bu kapsamda, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ve MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, kamu kaynaklarının etkin kullanılmasında büyük öneme sahip tesiste incelemelerde bulundu. Öztozlu ve Çevik’e, Kanalizasyon Dairesi Başkanı Mümin Deniz, Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Arslan, Büyükşehir Belediyesi Salihli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Orçun Abalı ve yetkili personel de eşlik etti.
İl genelindeki yatırım ve hizmetlerde fabrikanın ürettiği malzemelerin kullanıldığını belirten MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, "Her geçen gün marka haline gelen, kalitesi artık kanıtlanmış altyapı ve üstyapı malzemeleri üreten Salihli kilit parke, beton fabrikasında incelemelerde bulunduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün liderliğinde il genelini kapsayan altyapı işlerimiz, üstyapı çalışmalarımız bu tesisten çıkan malzemeler ile daha hızlı ve ekonomik bir şekilde vatandaşımıza ulaşıyor. Ayrıca altyapı çalışmalarımız kapsamında beton borular, muayene bacası konikleri Kanalizasyon Dairesi Başkanlığımız tarafından döşenirken, bu malzemelerimiz de tesiste üretiliyor. Fabrika, Türkiye’de birçok il tarafından da takip ediliyor. Teknik gezi olarak buraya geliyorlar, üretimlere bakıyorlar. Yapılan tüm malzemelerin kalitesi ve işçiliği belli. Burada üretilen alt ve üstyapı elemanları Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü'nün tüm projelerinde kullanılıyor” ifadelerini kullandı.
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün vizyonu ve ortaya koyduğu hedefler doğrultusunda ilimiz için çok önemli bir yatırımımız kusursuz bir şekilde çalışıyor. Gerek Büyükşehir Belediyemiz gerekse de MASKİ Genel Müdürlüğümüz Manisa genelinde önemli çalışmalara imza atıyor. Büyükşehir Belediyemizin üstyapı çalışmalarında kendi ürettiğimiz taşları kullanıyoruz. MASKİ Genel Müdürlüğümüzün altyapı ve üstyapı işlerinde burada üretilen malzemeler kullanılıyor. Salihli kilit parke, beton ve büz fabrikamız ile Manisa’mızı güzelleştirecek çalışmalara hayat vermeye devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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