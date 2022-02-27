Şahikalar Deresi tiyatro oyunu izleyicisiyle buluştu

Yunusemre Belediyesi Kent Tiyatrosu, ara tatilde sahnelenen Şahikalar Deresi isimli çocuk oyununu yeniden izleyicisiyle buluşturdu.

Sabri Gür ve Yonca Gezgin’in yazdığı, Yonca Gezgin’in yönettiği Şahikalar Deresi isimli tiyatro oyunu yeniden çocuk izleyicisiyle buluştu. İzleyicisinden tam not alan oyuna çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Minik tiyatroseverlerin oyuna ilgisinin mutluluk verici olduğunu belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi oyuna ilişkin yaptığı açıklamada, “Çocuklarımız ve aileleri tarafından beğenilen Şahikalar Deresi isimli tiyatro oyununu yeniden izleyici ile buluştu. Vatandaşlarımızın oyuna olan ilgisi bizleri de mutlu etti. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” dedi.

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