Turgutluspor - 1461 Trabzon: 1-0



Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, (DHA)STAT: 7 Eylül

HAKEMLER: Caner Ak (xx), Yusuf Susuz (xx), Serdar Osman Akarsu (xx)

TURGUTLUSPOR: Fatih (xxx) Özgür (xx), Emre (xxx), Sinan Büyüksakarya (xxx), Ahmet (xx), Hamit (xxx), Serhat (xx) (Dk. 84 Okan), Burak Guncal (xx) (Dk. 78 Hakan x), Mutlu (xxx) (Dk. 85 Haşim), Alper (xx) (Dk. 59 Mustafa x), Sinan Akaydın (xxx)

1461 TRABZON: Özkan (x) Yasin Palaz (x), Yunus Emre (x) (Dk. 73 Utku x), Ali (x), Ahmet (x) (Dk. 55 Onur x), Hakan Yavuz (xx), Caner (x) (Dk. 46 Denizhan x), Hakan Yeşil (xx), Kerem (x) (Dk. 63 Özkan x), Yasin Abdioğlu (xx), Rahmi Anıl (x) (Dk. 46 Halil İbrahim x)

GOLLER: Dk. 3 Mutlu (Turgutluspor)

SARI KARTLAR: Hamit (Turgutluspor), Utku, Halil İbrahim, Onur (1461 Trabzon)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren 1461 Trabzon'u konuk eden Turgutluspor rakibini 1-0 yenerek rahat nefes aldı. Maça çok hızlı başlayan ev sahibi Turgutluspor 3'üncü dakikada Mutlu'nun golüyle 1-0'ı buldu. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi.

Düşme hattındaki Turgutluspor bu galibiyetle 9 maçlık kazanamama serisine son verip 28 puana yükseldi, 1461 Trabzon ise 55 puanda kalarak şampiyonluk yolunda çelme yedi.

3'üncü dakikada Turgutluspor golü buldu. Alper'in pasında sol kanatta topla buluşan Hamit'in ortasında topa iyi yükselen Mutlu, kafayla ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi: 1-0.

27'nci dakikada 1461 Trabzon FK gole yaklaştı. Kerem'in kornerden ortasında savunmadan dönen topa Hakan Yavuz gelişine yerden sert vurdu, kaleci Fatih topu köşeden çıkarttı, dönen topu tamamlamak isteyen Yasin Abdioğlu'nun vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

33'üncü dakikada Kerem'in yaklaşık 25 metreden sert vuruşunda kaleci Fatih köşeye giden topu uzayarak kornere gönderdi.

39'uncu dakikada Turgutluspor mutlak golden oldu. Kaleci Özkan'ın hatasında topu önünde bulan Burak ceza alanına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bomboş pozisyondaki Sinan'ı görmeyen Burak, çalım yapmak isterken topu kaleci ayağından aldı.

61'inci dakikada Turgutluspor savunmasından dönen topta Halil İbrahim ceza yayı çizgisi üzerinden vurdu, top yan direği sıyırdı.

86'ncı dakikada Muammer'in yaklaşı 30 metreden sert vuruşunda kaleci Fatih topa iki hamlede sahip oldu. Karşılaşmayı Turgutluspor tek golle kazanmasını bildi.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU

2022-02-27 15:23:04



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