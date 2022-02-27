TFF 2. Lig: Turgutluspor: 1 1461 Trabzon FK: 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 28. hafta maçında evinde 1461 Trabzon FK’yı ağırlayan Turgutluspor, karşılaşmadan 10 galip ayrıldı.
Stat: 7 Eylül
Hakemler: Caner Ak, Serdar Osman Akarsu, Yusuf Susuz
Turgutluspor: Fatih xx, Özgür xx, Serhat xx (Okan xx dk.85), Emre xx, Burak xx (Hakan xx dk.78), Mutlu xxx (Haşim Arda xx dk.85), Marvin xx, Ahmet xx, Alper x (Emirhan xx dk.59), Hamit xx, Sinan xx
1461 Trabzon FK: Özkan Karabulut xx, Hakan Yavuz xx, Musa xx (Muammer xx dk.46), Hakan Yeşil xx, Kerem xx (Özkan Yıldırım xx dk.63), Yasin Palaz xx, Yunus xx (Utku dk.73 xx), Yasin Abdioğlu xx, Rahmi Anıl xx (Halil dk.46 xx), Ali xx, Ahmet xx (Onur dk.55 xx)
Gol: Dk.3 Mutlu Aksu Doğan (Turgutluspor),
Sarı Kartlar: Hamit (Turgutluspor), Utku, Halil İbrahim, Onur (1461 Trabzon)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.