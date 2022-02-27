TFF 2. Lig: Turgutluspor: 1 1461 Trabzon FK: 0

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TFF 2. Lig: Turgutluspor: 1 1461 Trabzon FK: 0

İHA

TFF 2. Lig: Turgutluspor: 1 1461 Trabzon FK: 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 28. hafta maçında evinde 1461 Trabzon FK’yı ağırlayan Turgutluspor, karşılaşmadan 10 galip ayrıldı.
Stat: 7 Eylül
Hakemler: Caner Ak, Serdar Osman Akarsu, Yusuf Susuz
Turgutluspor: Fatih xx, Özgür xx, Serhat xx (Okan xx dk.85), Emre xx, Burak xx (Hakan xx dk.78), Mutlu xxx (Haşim Arda xx dk.85), Marvin xx, Ahmet xx, Alper x (Emirhan xx dk.59), Hamit xx, Sinan xx
1461 Trabzon FK: Özkan Karabulut xx, Hakan Yavuz xx, Musa xx (Muammer xx dk.46), Hakan Yeşil xx, Kerem xx (Özkan Yıldırım xx dk.63), Yasin Palaz xx, Yunus xx (Utku dk.73 xx), Yasin Abdioğlu xx, Rahmi Anıl xx (Halil dk.46 xx), Ali xx, Ahmet xx (Onur dk.55 xx)
Gol: Dk.3 Mutlu Aksu Doğan (Turgutluspor),
Sarı Kartlar: Hamit (Turgutluspor), Utku, Halil İbrahim, Onur (1461 Trabzon)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Turgutluspor - 1461 Trabzon FK (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Turgutluspor - 1461 Trabzon FK (EK FOTOĞRAFLAR)
Turgutluspor - 1461 Trabzon: 1-0
YEREL HABERLER Turgutluspor - 1461 Trabzon: 1-0
Manisalı satranççılar Türkiye şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Manisalı satranççılar Türkiye şampiyonu oldu
Yunusemreli milli judocular Hırvatistan yolcusu
YEREL HABERLER Yunusemreli milli judocular Hırvatistan yolcusu
Turgutluspor - 1461 Trabzon FK (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Turgutluspor - 1461 Trabzon FK (FOTOĞRAFLAR)
Selendi’ye 335 milyonluk yatırım
YEREL HABERLER Selendi’ye 335 milyonluk yatırım
Şahikalar Deresi tiyatro oyunu izleyicisiyle buluştu
YEREL HABERLER Şahikalar Deresi tiyatro oyunu izleyicisiyle buluştu
Manisa BBSK Basketbol takımı Mamak Belediyesini 90-82 mağlup etti
YEREL HABERLER Manisa BBSK Basketbol takımı Mamak Belediyesini 90-82 ...
Salihli beton fabrikasına yerinde inceleme
YEREL HABERLER Salihli beton fabrikasına yerinde inceleme
Somaspor Kahramanmaraş'ta sahaya çıkacak
YEREL HABERLER Somaspor Kahramanmaraş'ta sahaya çıkacak
Başkan Öner: "28 Şubat darbesinin izleri silinmelidir"
YEREL HABERLER Başkan Öner: "28 Şubat darbesinin izleri ...
Manisa Futbol Kulübü'nde rota Play-Off
YEREL HABERLER Manisa Futbol Kulübü'nde rota Play-Off
Çalınan traktörler jandarma ekipleri tarafından bulundu
YEREL HABERLER Çalınan traktörler jandarma ekipleri tarafından ...
Hocalı soykırımının şehitleri Turgutlu'da anıldı
YEREL HABERLER Hocalı soykırımının şehitleri Turgutlu'da anıldı
Manisa FK-Eyüpspor maçının ardından
YEREL HABERLER Manisa FK-Eyüpspor maçının ardından
Manisa Futbol Kubülü - Eyüpspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Manisa Futbol Kubülü - Eyüpspor (FOTOĞRAFLAR)
Manisa FK - Eyüpspor: 2-1
YEREL HABERLER Manisa FK - Eyüpspor: 2-1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 2 - Eyüpspor: 1
YEREL HABERLER Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 2 - Eyüpspor: 1
Manisa’nın dev adamları Mamak karşısında hata yapmadı
YEREL HABERLER Manisa’nın dev adamları Mamak karşısında hata yapmadı
‘Karate hakem eğitim semineri ve terfi sınavı’ Manisa’da yapıldı
YEREL HABERLER ‘Karate hakem eğitim semineri ve terfi sınavı’ ...
Tarihi çarşıda çalışmalar hızla ilerliyor
YEREL HABERLER Tarihi çarşıda çalışmalar hızla ilerliyor
Kursiyerlerin eserleri sergilenecek
YEREL HABERLER Kursiyerlerin eserleri sergilenecek
Turgutluspor'un rakibi 1461 Trabzon
YEREL HABERLER Turgutluspor'un rakibi 1461 Trabzon
Turgutluspor, futbolcu ve çalışanlarının alacaklarının tamamını ödedi
YEREL HABERLER Turgutluspor, futbolcu ve çalışanlarının ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.