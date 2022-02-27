Trabzonspor Taraftarları Kültür Derneğinde İsmail Aydın güven tazeledi

Manisa Trabzonspor Taraftarları Kültür Derneği kongresinde mevcut başkan İsmail Aydın ve yönetimi yeniden göreve seçilerek güven tazeledi.

Manisa Trabzonspor Taraftarları Kültür Derneği üyeleri kongrede buluştu. Toplantıda Trabzonspor’un emin adımlar ile şampiyonluğa yürüyüşü, muhtemel şampiyonluk kutlamaları ile yapılması planlanan muhlama festivali ve yayla şenlikleri konuşuldu.

Toplantıda konuşan Manisa Trabzonspor Taraftarları Kültür Derneği Başkanı İsmail Aydın, ”Aramızda Türkiyemizin her yerinden Trabzonspor taraftarları bulunuyor. Derneğimizin kuruluş amacı Trabzonspor kültürünü yaygınlaştırmaktır. Trabzonlulardan ve Trabzon’dan ayrılmak gibi birtakım imajların yaygınlaşması bizi üzmüştür. Bundan böyle Trabzonspor bir kulüp kültürünün olduğunu varsaymamız gerekiyor. Üç büyükler deniliyordu, Anadolu’da bir fırtına koptu ve bu fırtına futbol devrimine neden oldu. Birilerinin elinden öz değerlerimizle şampiyonlukları aldık ve şimdide emin adımlarla şampiyonluğa doğru ilerliyoruz. Bu arada öz değerlere ve altyapımıza önem veriyoruz. Manisa’da kuracağımız futbol ve spor okuluyla tüm çocuklarımız ve gençlerimizi yetiştirerek dünya futboluna armağan etmeyi düşünüyoruz. Yönetim kurulumuzda çoğulculuk ve katılımcılık ilkesinden hareketle, Türkiye’nin her ilinden yönetim kurulumuzda temsilciler bulunmaktadır. Bu hareket Anadolu’nun şahlanış hareketi olacaktır. Amacımız Türk futbolcularının takımlarımızda daha çok yer alması ve Türk Futbolunun kalkınmasıdır” diye konuştu.

Katılımcıların miraç kandilini tebrik eden Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara “Burada güzel bir etkinliğe hep birlikte şahitlik yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın “dünya beşten büyüktür” diye bir sözü var. Trabzonspor’umuzda bunu üç büyük kulübün arasında dönen şampiyonlukta Türkiye ligi üç takımdan ibaret değildir, Anadolu üç büyük kulüpten daha fazladır, şeklinde ortaya koyduğu bir ihtilal gerçekleştirmişti. Bunu böyle anlamak lazım. Bugün burada Anadolu’nun çeşitli yerlerinden gelen dostlarımız var, onlarda Trabzonspor’a gönül vermiş. Trabzonspor kültürü, Anadolu’nun sesini duyurup gündeme getirmektir, bu önemli bir durum. Daha sonra Bursaspor veya başka bir Anadolu takımı şampiyon olduğunda biz ona da seviniriz. Herkes alnının terini gayretinin karşılığını görsün, sporda sporun kuralları içinde yapılsın fairplay’e uygun davranılsın. Trabzonspor bütün bunları gerçekleştirme misyonu adına yola çıkmıştı, gerçekten önemli bir ihtilal yaptı. Bu senede ayrıca çok sevinçliyiz açık ara mesafe sağlamış görünüyoruz. Sporun kardeşliğe sevgiye bir araya gelmeye ihtiyacı var. Trabzonspor bu konuda önemli katkılar yapmıştır, bundan sonrada yapacaktır” diye konuştu.

Başkan Aydın daha sonra yönetim kurulu üyelerine Ramazan ayı bitiminde 8 Mart tarihinde yapılacak Muhlama şenliği ve akabinde yapılması planlanan Yayla şenliği çalışmalarında gelinen son durum hakkında bilgi verdi fikir alışverişinde bulundu.

Konuşmalar sonrasında yapılan kongrede İsmail Aydın ve yeni yönetim kurulu güven tazeledi. Toplantı çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Kongreye Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Manisa Trabzonspor Taraftarları Kültür Derneği Başkanı İsmail Aydın, Manisa Trabzonspor Taraftarları Kültür Derneği yönetim kurulu, dernek üyeleri ve davetli misafirler katıldı.

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