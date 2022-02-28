Manisa BBSK Genel Klasman Şampiyonu oldu

Manisa'da 27 Şubat Pazar günü 7 il 21 kulüp ve 185 sporcu katılımıyla gerçekleştirilen 'Hakem Eğitim Semineri' içerisinde İllerarası Karate Dostluk Turnuvası yapıldı. Turnuvada Manisa BBSK Karate takımı genel klasman şampiyonu olarak bir büyük başarıya daha imza attı.

Manisa'da Muradiye Spor Salonunda gerçekleştirilen Hakem Eğitim Semineri kapsamında düzenlenen Karate Dostluk Turnuvasına 7 ilden 21 kulüp ve 185 karateci katıldı. Turnuvaya Manisa Büyükşehir Belediyespor karate takımı 21 sporcu ile katılarak, 5'i altın 1'i gümüş 5'i bronz olmak üzere elde ettiği toplam 11 madalyayla genel klasman şampiyonu oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un altın madalya kazanan karatecileri, Kevser Koparan, Nurbade Büber, Ebru Günayar, Sümeyye Teke ve Gülçin Akyıldız olurken, Sümeyye Özden gümüş madalya kazandı. Bronz madalya kazanan 5 sporcu ise şöyle: "Hansa Ceylin Nur Borazan, Şevval Bakan, Batuhan Bayır, Eren Günayar ve Mehmet Seyhan Güler"

Manisa BBSK karate takımı antrenörü Ali Eşsiz sporcularını tebrik edip başarılarının devamını dileyerek, "Desteklerinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve Kulüp Başkanımız Mehmet Güzgülü'ne teşekkür ederiz." dedi.

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