Akhisarspor ne yapsa olmuyor

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AKHİSAR, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta art arda 5'inci mağlubiyetini öne geçtiği deplasmanda Uşakspor'a 2-1 yenilerek alan Akhisarspor, kabustan uyanamadı. Uşak'ta Yusuf Cihat'ın golüyle üstünlüğü yakalayan yeşil-siyahlı ekip, ardından rakibine direnemedi. Son 8 maçını kazanamayan, haftalardır puan dahi alamayan Akhisar, grupta 26 puanla demir attığı düşme hattından bir türlü kurtulamadı.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR, (DHA)

2022-02-28 12:22:37



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