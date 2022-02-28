Kursiyerler Tevfikiye Hanım Lokalinden çok memnun

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kursiyerler Tevfikiye Hanım Lokalinden çok memnun

İHA

Kursiyerler Tevfikiye Hanım Lokalinden çok memnun

Yunusemre Belediyesi Tevfikiye Hanımlar Lokali’nde eğitim alan kursiyerler bir yandan yeni hobiler edinirken bir yandan da ev ekonomilerine katkı sağlıyor.
Yunusemre Belediyesi, bünyesinde bulunan hanım lokalleri ve meslek edindirme kursları aracılığı ile hanımların kendilerini geliştirmesine olanak sağlıyor. Tevfikiye Hanımlar Lokali’nde hanımlar kurs görürken çocukları da lokalde güzel vakit geçiriyor. Hanımlar dikiş nakış, aşçılık, plates, Kur’anı Kerim okuma, makrome kursu görüyor. Lokalde öğrencilere yönelik de İngilizce ve matematik kursu düzenleniyor. İlçe Halk Eğitim Merkezi uzman öğretmenleri eşliğinde eğitim alan kursiyerler vakitlerini oldukça faydalı geçiriyor. Lokallerde onlarca kurs düzenlendiğini belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Hanım lokallerimizde vatandaşlarımız birçok kurs görerek hem zamanlarını değerlendiriyor hem de evlerine katkıda bulunuyor. Bünyemizde bulunan kurslarımız vasıtasıyla her yıl binlerce kursiyerimize ulaşıyoruz. Belediye olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduğumuz hizmetlerin faydalı olmasını görmek bizleri de çok memnun ediyor” dedi. Tevfikiye Hanımlar Lokali’nde eğitim alan kursiyerler kurslardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’ye teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manisa BBSK Karate Dostluk Turnuvasında şampiyon oldu
YEREL HABERLER Manisa BBSK Karate Dostluk Turnuvasında şampiyon oldu
Büyükşehirden üniversite öğrencilerine çorba ikramı
YEREL HABERLER Büyükşehirden üniversite öğrencilerine çorba ikramı
Milli Mücadele Müzesi'nin projesi son aşamada
YEREL HABERLER Milli Mücadele Müzesi'nin projesi son aşamada
AK Parti Manisa Teşkilatından 28 Şubat açıklaması AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı: “28 Şubat bin yıl sürmedi ancak biz 28 Şubat’ı bin yıl geçse de unutmayacağız”
YEREL HABERLER AK Parti Manisa Teşkilatından 28 Şubat açıklaması AK ...
Alaşehir'de öğrencilere yangın ve deprem eğitimi
YEREL HABERLER Alaşehir'de öğrencilere yangın ve deprem eğitimi
Manisa'da 1,5 ton sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Manisa'da 1,5 ton sahte içki ele geçirildi
Saruhanlı Belediyesi yeni hayvan bakımevi inşa ediyor
YEREL HABERLER Saruhanlı Belediyesi yeni hayvan bakımevi inşa ediyor
Otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
Akhisarspor ne yapsa olmuyor
YEREL HABERLER Akhisarspor ne yapsa olmuyor
Turgutluspor kara bulutları dağıttı
YEREL HABERLER Turgutluspor kara bulutları dağıttı
Manisa'da 44 tarım aracı trafikten men edildi
YEREL HABERLER Manisa'da 44 tarım aracı trafikten men edildi
Manisa BBSK Genel Klasman Şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Manisa BBSK Genel Klasman Şampiyonu oldu
Manisa'da 1,5 ton sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Manisa'da 1,5 ton sahte içki ele geçirildi
Başkan Daşkan galibiyet sonrası takımla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Daşkan galibiyet sonrası takımla buluştu
Trabzonspor Taraftarları Kültür Derneğinde İsmail Aydın güven tazeledi
YEREL HABERLER Trabzonspor Taraftarları Kültür Derneğinde İsmail ...
TFF 2. Lig: Turgutluspor: 1 1461 Trabzon FK: 0
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Turgutluspor: 1 1461 Trabzon FK: 0
Turgutluspor - 1461 Trabzon FK (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Turgutluspor - 1461 Trabzon FK (EK FOTOĞRAFLAR)
Turgutluspor - 1461 Trabzon: 1-0
YEREL HABERLER Turgutluspor - 1461 Trabzon: 1-0
Manisalı satranççılar Türkiye şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Manisalı satranççılar Türkiye şampiyonu oldu
Yunusemreli milli judocular Hırvatistan yolcusu
YEREL HABERLER Yunusemreli milli judocular Hırvatistan yolcusu
Turgutluspor - 1461 Trabzon FK (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Turgutluspor - 1461 Trabzon FK (FOTOĞRAFLAR)
Selendi’ye 335 milyonluk yatırım
YEREL HABERLER Selendi’ye 335 milyonluk yatırım
Şahikalar Deresi tiyatro oyunu izleyicisiyle buluştu
YEREL HABERLER Şahikalar Deresi tiyatro oyunu izleyicisiyle buluştu
Manisa BBSK Basketbol takımı Mamak Belediyesini 90-82 mağlup etti
YEREL HABERLER Manisa BBSK Basketbol takımı Mamak Belediyesini 90-82 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.