Kursiyerler Tevfikiye Hanım Lokalinden çok memnun

Yunusemre Belediyesi Tevfikiye Hanımlar Lokali’nde eğitim alan kursiyerler bir yandan yeni hobiler edinirken bir yandan da ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Yunusemre Belediyesi, bünyesinde bulunan hanım lokalleri ve meslek edindirme kursları aracılığı ile hanımların kendilerini geliştirmesine olanak sağlıyor. Tevfikiye Hanımlar Lokali’nde hanımlar kurs görürken çocukları da lokalde güzel vakit geçiriyor. Hanımlar dikiş nakış, aşçılık, plates, Kur’anı Kerim okuma, makrome kursu görüyor. Lokalde öğrencilere yönelik de İngilizce ve matematik kursu düzenleniyor. İlçe Halk Eğitim Merkezi uzman öğretmenleri eşliğinde eğitim alan kursiyerler vakitlerini oldukça faydalı geçiriyor. Lokallerde onlarca kurs düzenlendiğini belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Hanım lokallerimizde vatandaşlarımız birçok kurs görerek hem zamanlarını değerlendiriyor hem de evlerine katkıda bulunuyor. Bünyemizde bulunan kurslarımız vasıtasıyla her yıl binlerce kursiyerimize ulaşıyoruz. Belediye olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduğumuz hizmetlerin faydalı olmasını görmek bizleri de çok memnun ediyor” dedi. Tevfikiye Hanımlar Lokali’nde eğitim alan kursiyerler kurslardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’ye teşekkür etti.

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