Lavanta üretimi çiftçinin alternatif geliri oldu

Her yıl üretim alanı genişleyen ve aromatik bitkiler içerisinde en çok tarımı yapılan ürün olan lavanta, çiftçiler için alternatif gelir kaynağı oldu.

Kokusu ve rengiyle tıbbi aromatik bitkiler içerisinde en çok yetiştirilen bitki olan lavantanın üretim alanı her geçen yıl genişliyor. Türkiye'nin dört bir yanında yetiştiriciliği yapılan lavanta çiftçinin alternatif gelir kaynağı oldu. Önemli tarım ve hayvancılık şehirlerinden Manisa'da da lavanta yetiştiriciliğinin popüler olduğu şehirlerden birisi durumda.

Lavantanın kozmetik, sağlık ve temizlik sektörlerinde yoğun bir şekilde talep gördüğünü belirten meyve fidanı ve tıbbi aromatik bitki fidesi üreticisi Agrolidya Tarım Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Yaşar, "Yetiştirdiğimiz tıbbi aromatik bitki fideleri içerisinde en çok satışı yapılan ürün lavanta fidesi. En değerli uçucu yağlardan birisi lavanta yağıdır. Yağının çok değerli olması, yağıyla birlikte çıkan suyunun dahi satılabiliyor olması, işçiliğinin çok az ve masrafsız olması insanların bu ürüne ilgi duymasına sebep oluyor. E ticaret sitemiz www.agrolidya.com üzerinden gelen taleplere baktığımızda lavantaya ilgi duyan çok geniş bir kitle var. Bazıları bahçesine kokusu için 35 kök alırken, bazıları büyük bahçeler kuruyor. Özellikle arıcıların son yıllarda tercihi de lavantadan yana. Lavanta balı üretimi yapmak için arıcılardan lavanta fidesi talepleri geliyor. Dekara 18002000 kök dikilen lavanta bitkisini ikinci yılda hasat etmek mümkün. Tıpta, kozmetikte, sanayide bir çok kullanım alanı bulunan lavanta susuz yetişmesi, işçiliğinin yok denecek kadar az olması ve bir çok ürüne göre daha yüksek gelir getirmesi sebebiyle yetiştiriciliği her yıl artan ürünlerin başında geliyor" dedi.

