AK Parti’li Baybatur Rus Büyükelçisiyle görüştü AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur: “Erdoğan ve Putin’in bölgesel barışı tesis edeceklerine inanıyoruz”

AK Parti Manisa Milletvekili ve Türkiye ve Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Murat Baybatur, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov’la ile görüştü. Baybatur, “Cumhurbaşkanımız da, Putin’de her türlü diyaloğa açık iki lider. Türkiye ve Rusya’nın bölgede barışı tesis edeceklerine inanıyoruz” dedi.

AK Parti Manisa Milletvekili ve Türkiye ve Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Murat Baybatur, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov’la TBMM’de bir araya geldi. Ukrayna’da süren çatışmaların masaya yatırıldığı buluşmada Baybatur, iki ülke arasındaki sorunların barışçıl yollarla çözümü için Türkiye’nin elinden gelen desteği vermeye hazır olduğunu vurguladı. Dünya ve bölge için önemli bir süreçten geçildiğine dikkat çeken Baybatur, “Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi, biz hem Rusya hem de Ukrayna ile olan ilişkilerimize önem atfediyoruz. İşbirliği ve güvene dayalı parlamenterlerarası ilişkilerin daha da güçlendirilmesinden yanayız. İki ülke arasındaki sorunların barışçıl yollarla halledilmesi için elimizden gelen desteği vermeye hazır olduğumuzu söyledik ve söylemeye de devam edeceğiz” dedi.

Ukrayna’da yaşanan insanlık krizine de değinen Baybatur, “Bu krizin en kısa zamanda sona ermesinden yanayız. Türkiye olarak; gerilimin daha fazla tırmanmasının kimseye faydası olmadığı inancındayız. Savaşın ve çatışmanın gerçek kazananım olmayacağını biliyoruz. Bu savaşın acilen sona erdirilmesi için biz her türlü diplomatik görüşmelere hazırız ve heyetleri İstanbul’da ağırlayabiliriz. Cumhurbaşkanımız da, Putin de her türlü diyaloğa açık iki lider. Türkiye ve Rusya’nın bölgede barışı tesis edeceklerine inanıyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin Rusya’yla hem ikili, hem de bölgesel konularda iyi ilişkileri olduğunu belirten Baybatur, Rusya’nın hassasiyetlerini mümkün olduğu kadar duyurmaya ve anlaşılmasına çalıştıklarını ancak mevcut durumun Türkiye’ye daha fazla hareket alanı bırakmadığını ifade ederek, “Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine güçlü desteğimizi sürdüreceğiz” dedi.

Rus Büyükelçi Alexey Yerhov da Türkiye’nin barışçıl çabalarındaki samimiyeti gördüklerini ifade ederek Rusya’nın milli güvenlik kaygılarının da anlaşılmasının önemine işaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.