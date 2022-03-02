Manisa FK'da en golcü Gakpa

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa FK'da en golcü Gakpa

DHA

Manisa FK'da en golcü Gakpa


MANİSA, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de evinde Üyüpspor'u yenerek 2'de 2 yapan ve Play-Off yarışında umutlanan Manisa Futbol Kulübü'nde Marvin Gakpa takımın en skorer oyuncusu oldu. Orta saha, kanat ve forvette oynayabilen Fransız futbolcu ağları 5 kez sarsarak siyah-beyazlıların gol yükünü çekti. Sezon başında Fransa'nın Paris FC takımından transfer edilen 28 yaşındaki oyuncu, Kocaelispor, Ankara Keçiörengücü, Altaş Denizlispor, Gençlerbirliği ve Bereket Sigorta Ümraniyespor maçlarında fileleri sarstı. Manisa FK, Gakpa'nın gol attığı hiçbir maçı kaybetmedi. Bu karşılaşmalarda 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Manisa FK, Gakpa'nın fileleri sarstığı maçlarda 13 puanı hanesine yazdırdı. DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)
2022-03-02 11:27:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şehzadeler’de hayvan bakım evi ve rehabilitasyon merkezi yapılacak
YEREL HABERLER Şehzadeler’de hayvan bakım evi ve rehabilitasyon ...
AK Parti’li Baybatur Rus Büyükelçisiyle görüştü AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur: “Erdoğan ve Putin’in bölgesel barışı tesis edeceklerine inanıyoruz”
YEREL HABERLER AK Parti’li Baybatur Rus Büyükelçisiyle görüştü AK ...
Judocu Fidan Ögel, Avrupa’da bronz madalya kazandı
YEREL HABERLER Judocu Fidan Ögel, Avrupa’da bronz madalya kazandı
MASKİ altyapı yatırımlarına devam ediyor
YEREL HABERLER MASKİ altyapı yatırımlarına devam ediyor
Türk Kadınlar Konseyi Başkan Ergün’le istişarelerde bulundu
YEREL HABERLER Türk Kadınlar Konseyi Başkan Ergün’le istişarelerde ...
Şehzadeler’in tarihi çarşısı 13 milyon TL’lik yatırımla yenileniyor
YEREL HABERLER Şehzadeler’in tarihi çarşısı 13 milyon TL’lik ...
Kırkağaç Belediyesinin işçilerini sevindiren ek protokol
YEREL HABERLER Kırkağaç Belediyesinin işçilerini sevindiren ek ...
Somaspor fırsat tepti
YEREL HABERLER Somaspor fırsat tepti
Lavanta üretimi çiftçinin alternatif geliri oldu
YEREL HABERLER Lavanta üretimi çiftçinin alternatif geliri oldu
Başkan Çetin Akın’dan CHP ilçe yönetimine ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Çetin Akın’dan CHP ilçe yönetimine ziyaret
Kıbrıs Gazisi korona virüse yenik düştü
YEREL HABERLER Kıbrıs Gazisi korona virüse yenik düştü
Yunusemre Belediyespor U18 takımı namağlup grup şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Yunusemre Belediyespor U18 takımı namağlup grup ...
Kursiyerler Tevfikiye Hanım Lokalinden çok memnun
YEREL HABERLER Kursiyerler Tevfikiye Hanım Lokalinden çok memnun
Manisa BBSK Karate Dostluk Turnuvasında şampiyon oldu
YEREL HABERLER Manisa BBSK Karate Dostluk Turnuvasında şampiyon oldu
Büyükşehirden üniversite öğrencilerine çorba ikramı
YEREL HABERLER Büyükşehirden üniversite öğrencilerine çorba ikramı
Milli Mücadele Müzesi'nin projesi son aşamada
YEREL HABERLER Milli Mücadele Müzesi'nin projesi son aşamada
AK Parti Manisa Teşkilatından 28 Şubat açıklaması AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı: “28 Şubat bin yıl sürmedi ancak biz 28 Şubat’ı bin yıl geçse de unutmayacağız”
YEREL HABERLER AK Parti Manisa Teşkilatından 28 Şubat açıklaması AK ...
Alaşehir'de öğrencilere yangın ve deprem eğitimi
YEREL HABERLER Alaşehir'de öğrencilere yangın ve deprem eğitimi
Manisa'da 1,5 ton sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Manisa'da 1,5 ton sahte içki ele geçirildi
Saruhanlı Belediyesi yeni hayvan bakımevi inşa ediyor
YEREL HABERLER Saruhanlı Belediyesi yeni hayvan bakımevi inşa ediyor
Otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
Akhisarspor ne yapsa olmuyor
YEREL HABERLER Akhisarspor ne yapsa olmuyor
Turgutluspor kara bulutları dağıttı
YEREL HABERLER Turgutluspor kara bulutları dağıttı
Manisa'da 44 tarım aracı trafikten men edildi
YEREL HABERLER Manisa'da 44 tarım aracı trafikten men edildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.