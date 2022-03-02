Araçlarında cep telefonu kullananlara ceza yağdı

Ülke genelinde dün eş zamanlı olarak jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen özel denetim sonucunda Manisa'da 61 araç ve sürücüsüne 36 bin 604 TL cezai işlem uygulandığı açıklandı.

Trafik kazalarındaki can kayıplarının yüzde 50 oranında azaltılması amacıyla hayata geçirilen 'Trafik Güvenliği Eylem Planı' kapsamında 1 Mart tarihinde tüm ülke genelinde eş zamanlı olarak 'Cep telefonu kullanımına' yönelik özel bir denetim gerçekleştirildi. Manisa İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki 19 jandarma trafik timi ve 44 personel katıldı. Yapılan denetimde bin 416 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, 61 araç ve sürücüsüne 36 bin 604 TL cezai işlem uygulandı. Denetimde ayrıca 15 araç da trafikten men edildi.

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