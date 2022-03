4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

Manisa’nın Kula ilçesinde yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda zincirleme kaza meydana geldi. Toplam 4 aracın karıştığı trafik kazasında can kaybı yaşanmazken 2 kişi yaralandı.



Kaza, saat 20.15 sıralarında İzmirAnkara D300 karayolu Kovukdere rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karla karışık yağmur yağışının etkili olduğu karayolunda Uşak’tan İzmir istikametine seyir halinde olan Bülent Alay idaresindeki 45 AFD 267 plakalı kapalı kasa kamyonet, aynı yönde seyir halinde olan Celal Yaman idaresindeki 45 U 7563 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kaza sebebiyle her iki araç da emniyet şeridinde bulunurken, yağış sebebiyle görüş mesafesinin oldukça düştüğü karayolunda aynı yönde seyreden Ahmet Sağınç idaresindeki 16 KU 870 plakalı kamyonet ve Tayfun Göci idaresindeki 35 DD 2460 plakalı otomobil kazaya karışan araçlara arkadan çarptı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Şans eseri can kaybının yaşanmadığı kazada, 16 KU 870 plakalı kamyonet sürücüsü Ahmet Sağınç ve 45 AFD 267 plakalı kapalı kasa kamyonet içerisinde yolcu olarak bulunan Onur Özdemir yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kula ve Salihli’deki hastanelere kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Öte yandan kaza sebebiyle İzmirAnkara D300 karayolunun İzmir istikametinde trafik bir süre kapalı kaldı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile trafik emniyet güçlerince kontrollü olarak sağlandı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

