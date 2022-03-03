Özel eğitim öğrencilerine özel servis

Manisa'nın Kula ilçesi Germiyanoğulları Mesleki ve Teknik Turizm Otelcilik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri bölümü öğrencileri, kendi elleriyle hazırladıkları menülerle özel eğitim öğrencilerini ağırladı.

Manisa'nın Kula ilçesinde Germiyanoğulları Mesleki ve Teknik Turizm Otelcilik Anadolu Lisesi, alkışlanacak bir projeye imza attı. Okulun Yiyecek ve İçecek Hizmetleri bölümü öğrencileri, "Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor" projesi kapsamında özel eğitim öğrencilerini servis atölyelerinde ağırladı. Öğrencilerin kendi elleriyle hazırlamış olduğu eşsiz menülerle, özel eğitim öğrencilerine unutulmayacak bir gün yaşattılar.

Okulun çeşitli projelerine böylesine güzel bir etkinlik ekleyerek Özel Eğitim öğrencilerinin kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Germiyanoğulları Mesleki ve Teknik Turizm Otelcilik Anadolu Lisesi Müdürü Erhan İğdi, proje kapsamında hem öğrencilerin kendi becerilerini öğrencilerle paylaşması, hem de özel eğitim öğrencilerinin kendilerini daha özel hissetmesi adına bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

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