Somaspor evinde Sivas Belediyespor'la oynayacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



SOMA, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Kahramanmaraşspor'a 1-0 yenilerek Play-Off yarışında geriye düşen Somaspor yarın sahasında Sivas Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Soma Atatürk Stadı'ndaki mücadele saat 14.30'da başlayacak. Somaspor Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, Sivas Belediyespor'un Play-Off yolundaki önemli rakiplerinden biri olduğunu belirterek, "Kazanmaktan başka çaremiz yok. Taraftarımızdan destek bekliyoruz" dedi. Bu maç öncesi Somaspor 45 puanla 7'nci sırada yer alırken, Sivas Belediyespor 49 puanla 4'üncü basamakta bulunuyor. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)

2022-03-03 10:40:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.