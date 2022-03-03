Somaspor evinde Sivas Belediyespor'la oynayacak

SOMA, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Kahramanmaraşspor'a 1-0 yenilerek Play-Off yarışında geriye düşen Somaspor yarın sahasında Sivas Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Soma Atatürk Stadı'ndaki mücadele saat 14.30'da başlayacak. Somaspor Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, Sivas Belediyespor'un Play-Off yolundaki önemli rakiplerinden biri olduğunu belirterek, "Kazanmaktan başka çaremiz yok. Taraftarımızdan destek bekliyoruz" dedi. Bu maç öncesi Somaspor 45 puanla 7'nci sırada yer alırken, Sivas Belediyespor 49 puanla 4'üncü basamakta bulunuyor. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)
2022-03-03 10:40:55
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.