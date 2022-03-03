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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

5 ilden 10 öğretmen tek projede buluştu

İHA

5 ilden 10 öğretmen tek projede buluştu

Manisa'nın Akhisar ilçesi Misakı Milli İlkokulu tarafından Manisa, Sivas, Bursa, Gaziantep ve Samsun’dan da 5 okulun katılımıyla hayata hayata geçirilen “Atmıyorum, topluyorum, tasarlıyor ve oynuyorum” projesiyle öğrenciler geri dönüşüm malzemeleriyle hem oyuncak yapacak hem de atıkların doğaya bırakılmasının önüne geçecek.
Manisa'nın Akhisar ilçesi Misakı Milli İlkokulu öğretmenlerinden Dilek Kuleli ve Yeliz Yaşar'ın katıldığı “Atmıyorum, topluyorum, tasarlıyor ve oynuyorum” adlı eTwinning projesi Manisa, Sivas, Bursa, Gaziantep ve Samsun’dan da 5 okulun katılımıyla hayata geçti. Proje ile öğrenciler geri dönüşüm malzemelerinden oyuncaklar üreterek atık malzemelerin doğaya bırakılmasının önüne geçecek. Proje hakkında bilgi veren Misakı Milli İlkokulu öğretmenlerinden Dilek Kuleli, “Öğrencilerimizin evde, okulda, çevresinde kullanılmayan geri dönüştürülebilir maddeleri doğaya atmak yerine bu maddeler ve doğadan topladığı materyaller ile kendi tasarladığı oyuncakları yine kendisi yapacak. Böylece bir yandan doğayı korurken diğer yandan tasarım ve üretim becerisini geliştirecek" dedi.
Proje ile öğrencilerin üretime yönlendirmeyi ve çevreci bir nesil yetişmesini planladıklarını belirten Misakı Milli İlkokulu öğretmenlerinden Yeliz Yaşar; “Bu yaştaki çocukların düşsel dünyaları çok zengin olduğundan dolayı, bu düşsel gücü bir şeyleri tasarlayıp üretmeye yönlendirirken aynı zaman da çevresindeki olanaklardan yararlanarak hem doğayı korumaları hem de tasarım üretim becerilerinin gelişmesi beklenmektedir. Kendi oyuncaklarını kendileri tasarlayıp üretirken elindeki olanaklardan yararlanması öğrencilerimizin başarma duygusunu tatmaları ve özgüvenlerinin gelişmesi ön görülmektedir” diye konuştu.
Projede yer alan öğretmenler ve okulları ise şöyle; Misakı Milli İlkokulundan öğretmen Dilek Kuleli ve Yeliz Yaşar, Sivas Gümüşdere İlkokulundan Engin Ağralı, İbrahim Eyertaş ve Tuğba Ergenoğlu, Sivas Yakupoğlan İlkokulu öğretmenlerinden Kevser Ceyhan Ağralı ve Hüsne Doğan, Bursa Ulubatlı Hasan İlkokulu öğretmeni Ahmet Okay, Gaziantep Dr. Sadık Ahmet ilkokulu öğretmeni Bahar Akman ve Samsun Erdoğan Cebeci İlkokulu öğretmeni Emine Ünsal Güleç.

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