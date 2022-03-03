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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turgutluspor'da Teknik Direktör Gülay: "Her maç bizim için final"

İHA

Turgutluspor'da Teknik Direktör Gülay: "Her maç bizim için final"

TFF 2. Lig'de mücadele eden Turgutluspor'da Teknik Direktör Nazım Gülay deplasmanda oynayacakları İnegölspor maçı öncesi yaptığı değerlendirmede "Bizim için rakiplerimizin durumu, puan tablosundaki sıralaması önemli değil. Bizim için önemli olan takımımızın durumu, sahada yaptıkları" dedi.
TFF 2. Lig'de mücadele eden Turgutluspor'da Teknik Direktör Nazım Gülay deplasmanda oynayacakları İnegölspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Rakiplerin durumuna ve sıralamasına bakmadıklarına kendi takımlarının durumuyla ilgilendiklerini söyleyen Gülay, “Bizim için rakiplerimizin durumu, puan tablosundaki sıralaması önemli değil. Bizim için önemli olan takımımızın durumu, sahada yaptıkları. Hiçbir rakibi hiçbir maçı ayırmıyoruz. Her maç bizim için final. Hafta sonu İnegölspor ile zorlu bir 90 dakika oynayacağız. Tek hedefimiz her zaman olduğu gibi kazanmak. Her maça üst düzey hazırlanıp, puan yada puanlar almak tek düşüncemiz. Zor bir periyoda giriyoruz. İnegöl, Sarıyer ve Niğde maçları bizim için çok önemli. 1 hafta içinde 3 maç yapacağız. Bizim ligdeki sıralamamızı, üst tarafa çıkmamız için bu maçlar çok önemli. En az kayıpla bu 3 maçı geçip, ligde hak ettiğimiz bölgeye çıkmak istiyoruz. Bunun içinde ne gerekiyorsa yapacağız. Oyuncularım da sorumluluğunun farkında. Antrenmanlarda canla başla çalışıyorlar. Tek hedefleri camiamızı mutlu edecek sonuçlara imza atmak" dedi.

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