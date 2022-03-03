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Genç futbolcu antrenman yaparken ölümden döndü Manisa’da amatör bir takımda oynayan 24 yaşındaki futbolcu Mehmet Yıldırım antrenman sahasında bir anda fenalaştı Kalp ana damarı yırtılan genç futbolcu Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesinde yapılan başarılı operasyonla yeniden sağlığına kavuştu

İHA

Genç futbolcu antrenman yaparken ölümden döndü Manisa’da amatör bir takımda oynayan 24 yaşındaki futbolcu Mehmet Yıldırım antrenman sahasında bir anda fenalaştı Kalp ana damarı yırtılan genç futbolcu Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesinde yapılan başarılı operasyonla yeniden sağlığına kavuştu

Manisa’nın Gölmarmara ilçesinde antrenman yaparken kalp ana damarı yırtılan 24 yaşındaki futbolcu Mehmet Yıldırım, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Tetik’in gerçekleştirdiği başarılı operasyonla sağlığına yeniden kavuştu.
Manisa’nın Gölmarmara ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Mehmet Yıldırım, antrenman yaptığı sırada rahatsızlanarak yere yığıldı. Önce Gölmarmara ardından da Akhisar’a sevk edilen genç futbolcu daha sonrasında Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi’ne sevk edildi. Burada yapılan tetkiklerin ardından hemen ameliyata alınan Mehmet Yıldırım, MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Kalp Ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Tetik’in başarılı operasyonuyla sağlığına yeniden kavuşturuldu.

“Anevrizma çok sinsi bir hastalık”
Anevrizmanın çok sinsi bir hastalık olduğunu ve fark edilmesinin güç olduğuna dikkati çeken MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Tetik, hastanın yaşının genç olması nedeniyle hastalığının farkına varamadığını belirterek “Sporla ilgilenen gençlerimizin, doğumsal olarak bir bozukluk olup olmadığını anlamak için mutlaka sağlık taramalarından geçmelerinde büyük yarar var. Bizim hastamız aktif spor oynayan bir hasta ama maalesef kalpten çıkan ana damarlar anevrizmayla oynuyor. Bu çok tehlikeli bir durumdur. Zaten antrenman yaparken yırtılmış damarı. Bu hastaların yüzde 20’si hastaneye ulaştırılamadan ölüyor. Yüzde 30’u ise hastane içerisinde ölüyor. Bu hastaların ameliyat ölüm oranı riski de çok yüksek. Yüzde 75’lere kadar varıyor ölüm oranı. Ve çok hızlı davranmak gerekiyor” dedi.

Sporculara kontrol uyarısı
MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Tetik, “Damar balonlaşması maalesef hiç belirti vermiyor. Mutlaka bunun iyi bir kalp damar sisteminden en azından ekoyla kalpteki damarda sıkıntı var mı yok mu mutlaka değerlendirilmesi gerekiyor. Ondan sonra spora başlamak sporcularımız için önem arz ediyor” dedi.
Hastasıyla ilgili bilgi veren Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Tetik, 24 yaşındaki hastanın ani göğüs şikâyetiyle 2 ayrı hastaneye başvurduğunu daha sonrasında ise hastanelerin hastayı Manisa CBÜ’ye sevk ettiklerini söyledi.
Prof. Dr. Tetik, “Hastamızın daha önce başvurduğu hastanede yapılan tetkiklerinde ana damarında yırtılma olduğu fark edilerek hızlı bir şekilde hastanemize gönderildi. Burada yaptığımız değerlendirme sonucunda hastanın kalpten çıkan ana damarında yırtılma olduğunu tespit ettik. Ondan sonra hastayı hızlı bir şekilde hazırlayarak ameliyata aldık” dedi.

“Çok sinsi bir hastalık”
Anevrizmanın çok sinsi bir hastalık olduğunu ve fark edilmesinin güç olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Tetik, hastanın yaşının genç olması nedeniyle hastalığının farkına varamadığını belirterek şunları söyledi: “Aslında daha önceden kendisinde bu hastalık varmış. Anevrizma belirttiğim gibi çok sinsi bir hastalıktır. İçimizdeki bir balondur ve hiç belirti vermez. Tabi yaşlara göre değişiyor. Genç hastalarda biz daha çok genetik faktörleri ön planda tutuyoruz. Asıl sebep onlar. İleri yaşta ise damar duvarının yaşlanmasına bağlı olarak ortaya çıkar.”

Sporculara önemli uyarı
Sporla ilgilenen gençlere önemli uyarılarda bulunan Tetik, “Sporla ilgilenen gençlerimizin, doğumsal olarak bir bozukluk olup olmadığını anlamak için mutlaka sağlık taramalarından geçmelerinde büyük yarar var. Bizim hastamız aktif spor oynayan bir hasta ama maalesef kalpten çıkan ana damarlar anevrizmayla oynuyor. Bu çok tehlikeli bir durumdur. Zaten antrenman yaparken yırtılmış damarı. Bu hastaların yüzde 20’si hastaneye ulaştırılamadan ölüyor. Yüzde 30’u ise hastane içerisinde ölüyor. Bu hastaların ameliyat ölüm oranı riski de çok yüksek. Yüzde 75’lere kadar varıyor ölüm oranı. Ve çok hızlı davranmak gerekiyor. Benim o gün ameliyatım vardı. Ameliyatım biter bitmez bu hastamızı ameliyata aldık ve sağ salim bir şekilde kalpten çıkan ana damarını ve kalp kapağını değiştirerek hastayı sağlığına kavuşturduk. Bu anlamda, 40 yaş üstü sporcuları gerek koroner kalp hastalıkları açısından gerekse de doğumsal olarak oluşabilecek damar anevrizma açısından spor hekimlerinin mutlaka değerlendirmeleri gerekiyor. Gençlerde ise bu hastamızda olduğu gibi anevrizmalı hastalık karşımıza çıkabiliyor. Damar balonlaşması maalesef hiç belirti vermiyor. Mutlaka bunun iyi bir kalp damar sisteminden en azından ekoyla kalpteki damarda sıkıntı var mı yok mu mutlaka değerlendirilmesi gerekiyor. Ondan sonra spora başlamak sporcularımız için önem arz ediyor” diye konuştu.

“Onun sayesinde yeniden sağlığıma kavuştum”
Geçirdiği rahatsızlıkla ilgili konuşan 24 yaşındaki futbolcu Mehmet Yıldırım ise, “Ben profesyonel olarak Gölmarmara Spor’da futbol oynuyorum. Rahatsızlandığım gün antrenman yaparken aniden göğsümde bir ağrı hissettim. Daha önce hiçbir belirti vermedi. Hiçbir şey hissetmedim bu zamana kadar. O gün göğsümde ağrı hissettim. Nefesim kesildi. Tansiyonum düşmeye başladı. Kendimi yere bıraktım. Derin derin nefes almaya başladım ve vücudum soğumaya başladı. Beni hastaneye götürdüler. Oradan da Akhisar’a gönderdiler. Akhisar’da buraya sevk etti bizi. Ana damarımda yırtılma varmış. Hocalarım teşhisini koydu. Ondan sonra ameliyata girdim ve çok şükür kurtuldum. Ömer Hocam sağ olsun sağ salim bizi çıkardı ameliyattan. Onun sayesinde yeniden sağlığıma kavuştum” dedi.

“Mutlaka muayene olsunlar”
Futbol oynamak isteyen kişilere çağrıda bulunan Yıldırım, “Bu spora yönelmeden önce mutlaka muayene olsunlar. Futbol maçları başlamadan önce mutlaka gitsinler muayene olsunlar. Çok ciddi bir iş bu. İnsan hayatına mal olabiliyor çünkü. Hepsine sağlık kontrollerinden geçmelerini tavsiye ediyorum” diyerek sporculara uyarıda bulundu.

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