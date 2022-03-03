Manisa'dan ‘İyilik Treni'ne tam destek

Afganistan halkının kendi ülkelerinde, daha insani şartlarda yaşamasını sağlamak için İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı koordinasyonunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının başlattığı yardım seferberliğine (MASİDAP) Manisa Sivil Dayanışma Platformu da tam destek verdi.

Manisa’da 54 sivil toplum kuruluşundan oluşan, Manisa Sivil dayanışma Platformu (MASİDAP) adına çağrıda bulunan dönem sözcüsü MemurSen Manisa İl Temsilcisi ve EğitimBirSen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, “Afganistan’da yıllardır devam eden mevcut durum sebebiyle on binlerce kişi hayatını kaybetti. Yüz binlerce kişi olumsuz hayat şartlarından kaçmak ve yaşamlarına devam edebilmek amacıyla göç etmek zorunda kaldı. Ayrıca ülkede bu yıl yaşanan kuraklık ve ağır kış koşulları nedeniyle, gıda başta olmak üzere temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmak neredeyse imkânsız hale geldi. Bugün Afganistan’da 12.9 milyon çocuk insani yardıma muhtaç durumda, 18.8 milyon kişi ise acil gıdaya ihtiyaç duyuyor. Dünyanın dört bir yanında zor durumdaki insanların yardımına koşan ve her koşulda insanlığın yanında olmayı seçen ülkemiz, açlık ve yoksullukla mücadele eden Afganistan halkının yanında olmaya devam ediyor. T.C. İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı koordinasyonunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşları Afganistan halkının kendi ülkelerinde, daha insani şartlarda yaşamasını sağlamak için başlattığı yardım seferberliği olan İyilik Treni'ne Manisa'nın önde gelen sivil toplum kuruluşları olarak tüm üyelerimizi ve Manisa'nın hayırsever insanlarını destek olmaya davet ediyoruz.” dedi.

Türk milletinin, 38 milyonluk nüfusunun 24.4 milyonu insani yardıma ihtiyaç duyan Afgan kardeşlerinin durumuna karşı kayıtsız kalmadığını kaydeden Öner, “Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Afganistan Yardım Kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında toplanan bağışlar, zor şartlar ve ağır kış koşullardan en çok etkilenen kadın, çocuk ve yaşlılar başta olmak üzere Afganistan halkına ulaştırılacak. Manisa Sivil Dayanışma Platformu (MASİDAP) olarak tüm Manisa Sivil Dayanışma Platformu (MASİDAP) olarak tüm Manisa Halkını yardıma ihtiyaç duyan Afganistan Halkını kucaklamaya ve yaralarını sarmaya çağırıyoruz. Bu iyilik yolculuğunda yer almak isteyen hayırsever vatandaşlarımız, ‘Afganistan’ yazıp 1866’ya göndererek kampanyaya 10 TL katkıda bulunabileceği gibi, AFAD ve kampanyaya dâhil olan sivil toplum kuruluşlarımız adına kampanya için açılmış olan banka hesapları aracılığıyla da kampanyaya katılım sağlanabilecektir.” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.