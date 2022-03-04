Alaşehirli öğrenciler il birincisi olmak için çalışacaklar

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde eğitim gören öğrenciler 1012 Haziran tarihlerinde Diyarbakır'da düzenlenecek 4. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvasında yarışmak için elemelere katıldı.

1012 Haziran tarihlerinde Diyarbakır'da düzenlenecek 4. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası öncesi Alaşehir'de eleme turnuvası yapıldı. Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu Manisa il formatörlerinden Umut Bircan ve gönüllü 12 hakem idaresinde yapılan turnuvaya 36 ilkokul, 15 ortaokul öğrencisi katıldı.

10 Kategoride yapılan yarışmalarda ilçe birincisi olan öğrenciler, 16 Mart 2022 günü Manisa’da yapılacak olan yarışmada, Alaşehir’i temsil ederek, il birincisi olabilmek için yarışacaklar.

Eleme turnuvasında konuşan Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Türkiye Zeka Oyunları Federasyonunca düzenlenen turnuva ile öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz oyunların yanı sıra, sosyal ve kültürel olarak yeni kazanımlar sağlayacaklardır. Yeni arkadaşlıklar yeni çevreler oluşturacaklardır. Ben turnuvaya katılan öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Yarışmalar sonunda yapılan ödül törenine Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkan Yardımcısı Muammer İbişoglu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, okul müdürleri öğretmen ve öğrenciler katıldılar.

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