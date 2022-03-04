Alaşehirli öğrenciler il birincisi olmak için çalışacaklar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alaşehirli öğrenciler il birincisi olmak için çalışacaklar

İHA

Alaşehirli öğrenciler il birincisi olmak için çalışacaklar

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde eğitim gören öğrenciler 1012 Haziran tarihlerinde Diyarbakır'da düzenlenecek 4. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvasında yarışmak için elemelere katıldı.
1012 Haziran tarihlerinde Diyarbakır'da düzenlenecek 4. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası öncesi Alaşehir'de eleme turnuvası yapıldı. Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu Manisa il formatörlerinden Umut Bircan ve gönüllü 12 hakem idaresinde yapılan turnuvaya 36 ilkokul, 15 ortaokul öğrencisi katıldı.
10 Kategoride yapılan yarışmalarda ilçe birincisi olan öğrenciler, 16 Mart 2022 günü Manisa’da yapılacak olan yarışmada, Alaşehir’i temsil ederek, il birincisi olabilmek için yarışacaklar.
Eleme turnuvasında konuşan Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Türkiye Zeka Oyunları Federasyonunca düzenlenen turnuva ile öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz oyunların yanı sıra, sosyal ve kültürel olarak yeni kazanımlar sağlayacaklardır. Yeni arkadaşlıklar yeni çevreler oluşturacaklardır. Ben turnuvaya katılan öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Yarışmalar sonunda yapılan ödül törenine Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkan Yardımcısı Muammer İbişoglu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, okul müdürleri öğretmen ve öğrenciler katıldılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alaşehir'e Bilim ve Sanat Merkezi için onay geldi
YEREL HABERLER Alaşehir'e Bilim ve Sanat Merkezi için onay geldi
Oyunlarla din eğitimini sevdirecekler Manisa Celal Bayar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri hazırladıkları materyallerle din eğitimini daha zevkli ve anlaşılabilir kılmayı hedefliyor İlk ve orta okul çağındaki çocuklar hazırlanan materyallerle din kültürü derslerini hem daha fazla sevecek hem de anlayarak öğrenecek
YEREL HABERLER Oyunlarla din eğitimini sevdirecekler Manisa Celal ...
Minik öğrenciler Güneydoğu Anadolu'nun kültürünü yaşayarak öğrendi
YEREL HABERLER Minik öğrenciler Güneydoğu Anadolu'nun kültürünü ...
Manisa'da Berberler ve Kuaförler Odasının yeni başkanı Adem Şahin oldu
YEREL HABERLER Manisa'da Berberler ve Kuaförler Odasının yeni ...
İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerini okuma yarışması düzenlendi
YEREL HABERLER İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerini ...
Turgutlu’da sokak ve caddeler güzelleşiyor
YEREL HABERLER Turgutlu’da sokak ve caddeler güzelleşiyor
Süreyya Tabiat Parkına kuş yuvaları yerleştirildi
YEREL HABERLER Süreyya Tabiat Parkına kuş yuvaları yerleştirildi
Başkan, işitme engelli kedisi 'Pamuk'a makam odasında bakıyor
YEREL HABERLER Başkan, işitme engelli kedisi 'Pamuk'a makam odasında ...
Vali Karadeniz milli sporcularla badminton oynadı
YEREL HABERLER Vali Karadeniz milli sporcularla badminton oynadı
Manisa’da ‘İstanbul Bahçe ve Çiçek’ resim sergisi açıldı
YEREL HABERLER Manisa’da ‘İstanbul Bahçe ve Çiçek’ resim sergisi ...
Yunusemreli güreşçilerden 13 madalya
YEREL HABERLER Yunusemreli güreşçilerden 13 madalya
Başkan Akın’dan Çepnidere Mahallesine müjde
YEREL HABERLER Başkan Akın’dan Çepnidere Mahallesine müjde
Demirci’ye 238 milyonluk tarihi yatırım
YEREL HABERLER Demirci’ye 238 milyonluk tarihi yatırım
Hayırsever desteğiyle yaptırılan akıl ve zeka oyunları sınıfı törenle açıldı
YEREL HABERLER Hayırsever desteğiyle yaptırılan akıl ve zeka ...
Başkan Çerçi Erasmus öğrencilerini İrfan Meclisinde ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Çerçi Erasmus öğrencilerini İrfan Meclisinde ...
Manisa'dan ‘İyilik Treni'ne tam destek
YEREL HABERLER Manisa'dan ‘İyilik Treni'ne tam destek
Genç futbolcu antrenman yaparken ölümden döndü Manisa’da amatör bir takımda oynayan 24 yaşındaki futbolcu Mehmet Yıldırım antrenman sahasında bir anda fenalaştı Kalp ana damarı yırtılan genç futbolcu Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesinde yapılan başarılı operasyonla yeniden sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Genç futbolcu antrenman yaparken ölümden ...
Başkan Çelik, şampiyon sporcuyu ödüllendirdi
YEREL HABERLER Başkan Çelik, şampiyon sporcuyu ödüllendirdi
Turgutluspor'da Teknik Direktör Gülay: "Her maç bizim için final"
YEREL HABERLER Turgutluspor'da Teknik Direktör Gülay: "Her maç bizim ...
Turgutluspor'un her maçı final
YEREL HABERLER Turgutluspor'un her maçı final
Akıl ve zeka oyunları Kula ilçe turnuvası sona erdi
YEREL HABERLER Akıl ve zeka oyunları Kula ilçe turnuvası sona erdi
5 ilden 10 öğretmen tek projede buluştu
YEREL HABERLER 5 ilden 10 öğretmen tek projede buluştu
Otomobil üzüm bağına uçtu: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil üzüm bağına uçtu: 1 yaralı
Kardeş okula fidan diktiler
YEREL HABERLER Kardeş okula fidan diktiler

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.