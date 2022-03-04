Şehzadelerde Belediyesi ve Manisa CBÜ işbirliğiyle ‘Döngüsel çocuk projesi’ hayata geçiyor

Şehzadeler Belediyesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) İktisat Fakültesi Gönüllüleri ile birlikte Döngüsel Çocuk Projesi adıyla yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. Çocuklarda; gereksiz tüketimin neden olduğu kaynak israfının önlenmesi, doğaya zarar veren atıkların azaltılması ve yeniden kullanımının arttırılmasının hedeflendiği proje kapsamında ilçe genelindeki 5 bine yakın 2. ve 3. sınıf öğrencilerine farkındalık eğitimleri verilecek.

Tüketim alışkanlıklarının değiştiği ve artığı günümüzde bilinçli nesiller yetiştirmeyi hedefleyen Şehzadeler Belediyesi, Manisa CBÜ İktisat Fakültesi Gönüllüleri ile birlikte Döngüsel Çocuk Projesi’ni hayata geçiriyor. Proje hakkında bilgi veren Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Bu projenin ana amacı çocuklarda iklim krizi farkındalığı sağlayarak iklim krizini engellemeye yönelik proaktif davranış geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Çocuklarda; gereksiz tüketimin neden olduğu kaynak israfının önlenmesi, doğaya zarar veren atıkların azaltılması ve yeniden kullanımının arttırılması hedeflenmiştir. Üretime hiçbir katkı sağlamadan sürekli ‘yeni’ satın alımın değil, var olanın doğru kullanımı, paylaşımın erdemi ve tüketim alışkanlıklarının rastgele değil akılcı olabilmesinin belletilerek davranış değişikliği sağlamak toplumun ve dünyanın faydasına olacaktır. Çocuklarda bu davranış değişikliğini sağlayabilmek için bu konuda yazılmış çocuk kitaplarına ilave olarak döngüsel çocuk şarkısı ve internet sitesi hazırlanmıştır. Tiyatral bir sunumla çocuklarda farkındalık artırmak hedeflenmektedir. Projenin hayata geçirilmesinde çocuklarda hedeflediğimiz bu davranış değişikliğini oluşturaca eğitimin erişkinler tarafından verilebilmesi, erişkinlerin proje konusunda bilgilendirilmesi, erişkinlere gerekli eğitimlerin verilmesi ve projeyi gönülden desteklemeleri gerekmektedir. Bu noktada Döngüsel Çocuk Projesinin yürüyebilmesi için erişkinlerde döngüsel çocuk kahramanı oluşturabilme yetkinliği sağlamak projenin erişkin kısmını oluşturmaktadır” dedi.

Proje kapsamında ilçe genelindeki 5 bine yakın 2. ve 3. sınıf öğrencileri Şehzadeler Belediyesi tarafından tarihi Bedesten’e götürülecek ve burada öğrencilere farkındalık eğitimleri verilecek. Proje kapsamında hazırlanan bir kitabın yanı sıra çeşitli hediyelerin de verileceği proje 29 Mart’a kadar devam edecek.

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